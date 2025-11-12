Llegar a un restaurante en América y que tu camarero esté en Filipinas y te atienda por Zoom: está pasando y una empresa lo fomenta

En Nueva York hay restaurantes que, para ahorrar dinero en salarios, tienen a trabajadores desde Filipinas atendiendo a la clientela a través de Zoom. Según las informaciones, 3,75 euros por hora (hay medios que han hablado de 2,5 dólares). El salario mínimo en la ciudad de Nueva York es de 16 dólares por hora. El servicio se presta a través de una empresa externa de contratación de personal que permite a los restaurantes operar terminales de punto de venta con videollamadas a trabajadores en el extranjero.
| etiquetas: camarero , filipinas , zoom
Falta mucha información, incluso deliberadamente "una empresa lo fomenta" pero no nombra a la empresa...
No es especulacion, ya ha pasado en tiendas y sobretodo en robots que entregan paquetes.
