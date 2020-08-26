Llega posible nuevo objeto interestelar C/2025 V1 Borisov  

Se descubrió un nuevo objeto potencialmente Interestelar. Lo de potencialmente es porque aún falta comprobar algunos parámetros, pero de momento entraría por los pelos en esa categoría extraña de visitantes de más allá del Sistema Solar. De momento los astrónomos lo consideran un cometa y se llama C/2025 V1 Borisov, Gennadiy Borisov ya descubrió el segundo objeto interestelar conocido el cometa 2I Borisov. Este nuevo tiene entre 400 a 500 metros de diámetro y ahora está acelerando para alcanzar su máxima aproximación al Sol...
| etiquetas: ciencia , astronomia , c/2025 v1 borisov , objeto interestelar
Y si fuesen el/la mismo/a sería de traca.
Parece que el espacio interestelar esta plagado de piedrolos haciendo turismo de masas por toda la galaxia. Si alguna vez conseguimos lanzar una sonda a otro sistema estelar ya pueden ponerle un buen radar anticolisiones y un sistema de defensa contra asteroides con un graser de alta potencia o igual se estampa a la primera de cambio con alguno de estos turistas en transito.
Si, se que exagero un poco, pero es que en menos de una década ya hemos avistado 3 y tenemos un posible cuarto. A la que se refinen los medios de detección creo que vamos a tener varios por año entrando y saliendo del sistema solar. Ya pueden las agencias espaciales de todo el mundo arremangarse y preparar una misión para estudiar alguno de ellos.
danielmarin.naukas.com/2020/08/26/misiones-para-traer-muestras-de-obje