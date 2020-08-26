edición general
6 meneos
21 clics
Llega posible nuevo objeto interestelar C/2025 V1 Borisov

Llega posible nuevo objeto interestelar C/2025 V1 Borisov  

Se descubrió un nuevo objeto potencialmente Interestelar. Lo de potencialmente es porque aún falta comprobar algunos parámetros, pero de momento entraría por los pelos en esa categoría extraña de visitantes de más allá del Sistema Solar. De momento los astrónomos lo consideran un cometa y se llama C/2025 V1 Borisov, Gennadiy Borisov ya descubrió el segundo objeto interestelar conocido el cometa 2I Borisov. Este nuevo tiene entre 400 a 500 metros de diámetro y ahora está acelerando para alcanzar su máxima aproximación al Sol...

| etiquetas: ciencia , astronomia , c/2025 v1 borisov , objeto interestelar
5 1 0 K 50 ciencia
13 comentarios
5 1 0 K 50 ciencia
Shuquel #1 Shuquel
A ver si están echando una carrera los aliens
1 K 21
Escafurciao #11 Escafurciao
#1 el autoestopista galáctico
0 K 11
Pacman #2 Pacman
Deberíamos poner un bar de carretera
0 K 11
Asimismov #3 Asimismov
En una de estas llega el Mesías y estaremos listos para recibirle.

:troll:
0 K 12
Veelicus #8 Veelicus
#3 para nada, le llamarian rojo perroflauta y acabaria crucificado en lo alto de un monte... oh wait!
0 K 12
Asimismov #9 Asimismov *
#8 hay que diferenciar entre el Mesías judío, que llegaría por primera vez y el cristiano (adventistas) que sería su segunda venida.
Y si fuesen el/la mismo/a sería de traca.
0 K 12
Peybol #4 Peybol
Y a esta inmigración qué tiene que decir Abascal???????
1 K 20
#5 diablos_maiq
¿El Messías?
0 K 10
Asimismov #12 Asimismov
#5 ¡no va ser Mesi!
0 K 12
Sadalsuud #6 Sadalsuud
Madre mía, no quiero ni pensar en todas esas hordas de magufos salivando con esta noticia...

Parece que el espacio interestelar esta plagado de piedrolos haciendo turismo de masas por toda la galaxia. Si alguna vez conseguimos lanzar una sonda a otro sistema estelar ya pueden ponerle un buen radar anticolisiones y un sistema de defensa contra asteroides con un graser de alta potencia o igual se estampa a la primera de cambio con alguno de estos turistas en transito.
Si, se que exagero un poco, pero es que en menos de una década ya hemos avistado 3 y tenemos un posible cuarto. A la que se refinen los medios de detección creo que vamos a tener varios por año entrando y saliendo del sistema solar. Ya pueden las agencias espaciales de todo el mundo arremangarse y preparar una misión para estudiar alguno de ellos.
1 K 20
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Han estado siempre, el tema es que ahora los vemos. No es una invasión de extraterrestres sexys.
0 K 7
#10 Alcalino
Mas pienso para los conspiranoicos :tinfoil:
0 K 10

menéame