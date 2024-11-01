edición general
Las llamadas comerciales solo podrán originarse en números que empiecen por el prefijo 400, lo que facilitará su bloqueo

El Ministerio para la Transformación Digital ya ha desvelado en una consulta pública1 el prefijo que tiene intención de introducir en el Plan Nacional de Numeración Telefónica para este fin. Se trata del rango de numeración 400XXXXXX.

ahotsa #1 ahotsa
Ahora ya está prohibido llamar (salvo que hayas autorizado) y les da igual.
sorrillo #2 sorrillo
#1 Pero de esta forma si llaman desde un número distinto al 400 ya es indicativo directo de estafa.
MacMagic #4 MacMagic
#2 Y seguirán llamando desde números de teléfono o fijos sin penalización ninguna.

Yo estoy en la lista de Robinson y pasan de mi.
sorrillo #7 sorrillo
#4 Yo estoy en la lista Robinson y con quienes sí tengo servicios me he preocupado de retirar todas las autorizaciones para llamadas comerciales y los únicos que me llaman ahora son las estafas de que son de infojobs y que me conecte con ellos por whasapp o similares.
#8 EISev *
#4 el caso es que si estás en la lista Robinson y sin quererlo das consentimiento a tu banco por ejemplo al participar en un sorteo y además sin quererlo también aceptas que compartan los datos con terceros para "ofrecerte productos de tu interés " el que estés en Robinson no aplica porque hay un consentimiento posterior

Lo suyo es preguntar al que llama "de donde han sacado los datos de contacto" te colgarán pero si alguno confiesa "nos los ha cedido el Banco Sabadell" ya sabes de dónde tirar para revocar consentimiento

He puesto el Sabadell como podría haber puesto Orange o Repsol. Es un ejemplo
Pacman #3 Pacman
#1 Deberia decirselo a los que me llaman todos los días, se ve que no se han enterado
#5 Lusco2 *
#3 En mi caso son los únicos que me llaman y me sirven para fingir una vida social que no tengo, mis respuestas son siempre imaginativas y divertidas, churri, mi amor, estoy bien!
GEP_Gun #11 GEP_Gun
#1 desde que regularon el tema de los numeros 906 hace 20 años, la cosa ha mejorado bastante con cada ley que han puesto. sobretodo con la de ahora y la de proteccion de datos.
#9 Albarkas
Hace poco discutí con uno porque el decía que yo no estaba en la lista. Cuando le pedí que se identificara me colgó él. xD
nachoblz #12 nachoblz *
¡Poner puertas al campo! Nos las van a seguir metiendo por un lado o por otro. Desde móviles, fijos y de todo
#10 aitkiar
Valiente subnormalidad. Lo que tienen que hacer es prohibir todas las llamadas comerciales ni autorizadas ni sin autorizar. Y si tu banco, tu eléctrica, ... quien sea, se tiene que poner en contacto contigo para algo importante que lo haga mediante correo físico, y si es para algo grave o urgente certificado.
sorrillo #13 sorrillo *
#10 se tiene que poner en contacto contigo para algo importante

Eso es lo que se define como "interés legítimo" y queda exento de las limitaciones de lo que se denominan llamadas comerciales que se refieren básicamente a publicidad.

Sospecho que en base al interés legítimo te podrían llamar a las tres de la madrugada de un domingo sin que estuvieran incumpliendo ninguna ley. Por ejemplo ante un riesgo de seguridad para el cual requiriesen de alguna información o actuación tuya.
#6 mikasalo
Claro, cuando te llamen desde un call center en China, India o Nigeria usando spoofing, ya me contarás cómo detectas el spam por el prefijo 400…
