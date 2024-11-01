Las llamadas comerciales solo podrán originarse en números que empiecen por el prefijo 400, lo que facilitará su bloqueo

El Ministerio para la Transformación Digital ya ha desvelado en una consulta pública1 el prefijo que tiene intención de introducir en el Plan Nacional de Numeración Telefónica para este fin. Se trata del rango de numeración 400XXXXXX.
Yo estoy en la lista de Robinson y pasan de mi.
Lo suyo es preguntar al que llama "de donde han sacado los datos de contacto" te colgarán pero si alguno confiesa "nos los ha cedido el Banco Sabadell" ya sabes de dónde tirar para revocar consentimiento
He puesto el Sabadell como podría haber puesto Orange o Repsol. Es un ejemplo
Eso es lo que se define como "interés legítimo" y queda exento de las limitaciones de lo que se denominan llamadas comerciales que se refieren básicamente a publicidad.
Sospecho que en base al interés legítimo te podrían llamar a las tres de la madrugada de un domingo sin que estuvieran incumpliendo ninguna ley. Por ejemplo ante un riesgo de seguridad para el cual requiriesen de alguna información o actuación tuya.