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Lío con los cursos de maquinistas ferroviarios: facturan 20 millones, pero envían a 1.500 al paro
Burbuja creada con los cursos de maquinista de tren
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#2
jonolulu
22000€ de curso y un año sin currar viviendo de ahorros posiblemente en una ciudad que no es la tuya para quedarte colgado de la brocha. Maravilloso.
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#5
PerritaPiloto
#2
42000 cucufloros le costó hace quince años a un amigo, pero prácticamente trabajó desde el momento en que terminó la formación.
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#6
comunerodecastilla
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#2
No solo eso, ahora tienen 1500 maquinistas de retén dispuestos a trabajar por "un poquito menos", otro win & win para el sistema capitalista.
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#8
jonolulu
#6
Desde luego, después de la inversión en dinero, tiempo y esfuerzo, lo normal es esperar algo, y cualquier cosa vale, tristemente
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#1
kreator
Vaya sorpresa, eh? Quién podía pensar que lo de "hazte maquinista, que pagan 4000€/mes" era una trampa para terminar saturando el mercado y despidiendo para contratar barato
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#4
allaquevamos
Pero si ya hay trenes autónomos, quien se va a pensar que va a durar mucho el trabajo de maquinista o que sea necesario algo más que un supervisor mínimo con una titulación con mínimos conocimientos.
Si ya tenemos taxis autónomos, cuanto tardaran en un vehiculo que circula por vías en una única dirección y sentido.
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#7
jonolulu
#4
Por algo la profesión se llama maquinista y no conductor.
Además para la automatización hace falta una una fiabilidad excelente, un entorno cerrado y predecible y una inversión muy importante difícilmente recuperable. Como dices hay algunas líneas de metro automatiazadas, pero se han diseñado de cero para ello y están aisladas de cualquier red
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#3
akaskarla
Es maravilloso ver cómo venden los cursos, al menos antes si no pasabas la batería de psicotécnicos no te dejaban hacer el curso, pero ahora no se
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Si ya tenemos taxis autónomos, cuanto tardaran en un vehiculo que circula por vías en una única dirección y sentido.
Además para la automatización hace falta una una fiabilidad excelente, un entorno cerrado y predecible y una inversión muy importante difícilmente recuperable. Como dices hay algunas líneas de metro automatiazadas, pero se han diseñado de cero para ello y están aisladas de cualquier red