LinkedIn, Decathlon, Downdetector y decenas de webs no funcionan: Cloudflare vuelve a caerse

Cloudflare vuelve a repetir lo mismo que ya le ocurrió hace algunas semanas y vuelve a dejar sin servicio a decenas de webs en todo el mundo. Entre ellas, portales como Decathlon o la herramienta de diseño gráfico Canva. De momento, no ha explicado qué está ocurriendo y los sitios web siguen sin funcionar.

Ze7eN #4 Ze7eN *
Realmente no se ha caído Cloudflare, sino su Dashboard y su servicio de API: www.cloudflarestatus.com/
En mi curro llevamos 20 minutillos parados con algunos servicios de terceros que usan esa API.

Investigating - Cloudflare is investigating issues with Cloudflare Dashboard and related APIs.

Customers using the Dashboard / Cloudflare APIs are impacted as requests might fail and/or errors may be displayed.
Dec 05, 2025 - 08:56 UTC
1 K 23
Torrezzno #8 Torrezzno *
#4 Si se ha caido independientemente de lo que digan en el status. Related apis puede ser el mundo
1 K 30
Ze7eN #12 Ze7eN
#8 Ya está solucionado.
1 K 40
Unregistered #13 Unregistered
#4 Se había caído hasta downdetector.com xD, ya se están recuperando la mayoría de páginas.  media
2 K 27
#19 MADMax2
#13 a mi es lo que me hizo gracia, que fui a ver el estado de cloudflare , por si alguien había reportado problemas, y me encontré eso
0 K 10
#10 MADMax2
ya parece que han aplicado un apaño
www.cloudflarestatus.com/


Cloudflare System Status
Cloudflare Service Issues
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Dec 05, 2025 - 09:12 UTC
Update - We are continuing to investigate this issue.
Dec 05, 2025 - 09:09 UTC
1 K 23
#20 MADMax2
#10 Ahora no está el mensaje ¿lo quitan? ¿no lo dejan como histórico para que la gente lo consulte?

¿y la gente de IT que reciba correos ahora de hace un par de horas, y tenga que ver qué pasó?
0 K 10
#21 MADMax2
#20 Ah! mira! otra nueva


Investigating - Cloudflare is investigating an increased level of errors for customers running Workers scripts.

We are working to analyse and mitigate this problem. More updates to follow shortly.
Dec 05, 2025 - 09:33 UTC
0 K 10
Loyert #1 Loyert
Al final Cloudfare va a ser peor que Windows 11...
2 K 20
#15 Grahml *
Y esta caída es provocada por LaLiga?

Cloudfare ha puesto a disposición una aplicación para reportar caídas en sus sistema, pero ni idea de si esta global aplica:

Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
meneame.net/story/cloudflare-pide-clientes-espana-documenten-bloqueo-s
0 K 20
#17 villarraso1978
#15 Ahora no hay Liga, ¿no?
0 K 6
#5 migrad
El blog de cloudflare da error 500: blog.cloudflare.com/

Pues tiene pinta de que se ha vuelto a liar, sí.
1 K 13
#18 ContracomunistaCaudillo
#5 ya funciona bien
0 K 6
xabih #7 xabih
Yo me he dado cuenta porque no puedo mandar a imprimir a una impresora Bambulabs :-S que aunque la tengo en mi red local por lo visto tiene que pasar por su nube...
1 K 12
Find #9 Find
#7 Apágala y vuelve a encenderla
0 K 10
reivaj01 #14 reivaj01
#7 #9 ¿Has mirado si tiene papel?

En tu caso ya sé que son filamentos, pero la frase perdía su gracia.
1 K 16
tul #11 tul
#7 un plan sin fisuras xD
0 K 17
Find #3 Find
Quora...
0 K 10
alcama #6 alcama
Yo estoy teniendo problemas con algunos repositorios NPM
1 K 9
#16 ayatola
ya esta arreglado, circulen
1 K 9
#2 ContracomunistaCaudillo
LinkedIn funciona perfectamente
0 K 6

