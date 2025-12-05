LinkedIn, Decathlon, Downdetector y decenas de webs no funcionan: Cloudflare vuelve a caerse

Cloudflare vuelve a repetir lo mismo que ya le ocurrió hace algunas semanas y vuelve a dejar sin servicio a decenas de webs en todo el mundo. Entre ellas, portales como Decathlon o la herramienta de diseño gráfico Canva. De momento, no ha explicado qué está ocurriendo y los sitios web siguen sin funcionar.
En mi curro llevamos 20 minutillos parados con algunos servicios de terceros que usan esa API.
Investigating - Cloudflare is investigating issues with Cloudflare Dashboard and related APIs.
Customers using the Dashboard / Cloudflare APIs are impacted as requests might fail and/or errors may be displayed.
Dec 05, 2025 - 08:56 UTC
Monitoring - A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Dec 05, 2025 - 09:12 UTC
Update - We are continuing to investigate this issue.
Dec 05, 2025 - 09:09 UTC
¿y la gente de IT que reciba correos ahora de hace un par de horas, y tenga que ver qué pasó?
Investigating - Cloudflare is investigating an increased level of errors for customers running Workers scripts.
We are working to analyse and mitigate this problem. More updates to follow shortly.
Dec 05, 2025 - 09:33 UTC
Cloudfare ha puesto a disposición una aplicación para reportar caídas en sus sistema, pero ni idea de si esta global aplica:
Cloudflare pide a sus clientes en España que documenten el bloqueo de sus sitios web con esta app
Pues tiene pinta de que se ha vuelto a liar, sí.
