Líderes territoriales de Podemos piden "un giro" a Belarra y apuestan por una lista de unidad "sin vetos"

La líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, cree que la dirección nacional "no puede ir a unas generales con un desierto bajo sus pies". El resultado de las elecciones del pasado domingo en Aragón —con Podemos borrado del mapa en esa comunidad y Sumar e Izquierda Unida resistiendo por la mínima con un diputado— ha evidenciado los efectos de la división de las papeletas después del espejismo del histórico resultado para ese espacio en Extremadura.

Supercinexin #4 Supercinexin
Con Belarra no se puede hablar. Les sugiero que hagan una escisión.

Qué coño. Que hagan tres.

Y que se presenten por separado.
Pertinax #2 Pertinax
Tarde.
Veelicus #1 Veelicus
Tras escuchar esto Belarra ha tomado una decision.
Sacar el Piolet del cajon.
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Belarra despues de recibir ordenes consultar a Pablo Iglesias:  media
Spirito #3 Spirito *
Hoy he oído a Pablo Iglesias, que ha sido un líder indiscutible de la izquierda, y no apuesta por la unión de izquierdas. Lo comprendo también.

Sin embargo, voy al gran Julio Anguita en su momento, que inicialmente dijo lo mismo respecto al apoyo a Podemos y luego improvisó y se unió en cuerpo y alma. Y Podemos consiguió sus mejores resultados por sí y por los apoyos.

Es absolutamente necesaria la unión de las izquierdas ahora, ahora más, porque vivimos un auge de la extrema derecha (de los psicópatas) inaudita.

Es absolutamente necesario que las izquierdas se ayuden y se unan. Por favor.

Ojalá España, o las Hispanias, seamos luz en eso otra vez y no nos maten a miseria los fachas.
Enero2025 #5 Enero2025
Belarra lo está haciendo genial, junto con Irene están destruyendo a Podemos.
Eternamente agradecido.
Ludovicio #6 Ludovicio
#5 Así, cuando ya no queden ni podemos ni sumar, no tendéis que recordar que no todos son iguales y podréis seguir defendiendo a ciertos corruptos y fingir que no sois culpables de la mierda de políticos que nos gobiernen.
