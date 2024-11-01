Líderes territoriales de Podemos piden "un giro" a Belarra y apuestan por una lista de unidad "sin vetos"

La líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, cree que la dirección nacional "no puede ir a unas generales con un desierto bajo sus pies". El resultado de las elecciones del pasado domingo en Aragón —con Podemos borrado del mapa en esa comunidad y Sumar e Izquierda Unida resistiendo por la mínima con un diputado— ha evidenciado los efectos de la división de las papeletas después del espejismo del histórico resultado para ese espacio en Extremadura.