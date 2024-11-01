Líderes territoriales de Podemos piden "un giro" a Belarra y apuestan por una lista de unidad "sin vetos"

La líder de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, cree que la dirección nacional "no puede ir a unas generales con un desierto bajo sus pies". El resultado de las elecciones del pasado domingo en Aragón —con Podemos borrado del mapa en esa comunidad y Sumar e Izquierda Unida resistiendo por la mínima con un diputado— ha evidenciado los efectos de la división de las papeletas después del espejismo del histórico resultado para ese espacio en Extremadura.
Qué coño. Que hagan tres.
Y que se presenten por separado.
Sacar el Piolet del cajon.
recibir ordenesconsultar a Pablo Iglesias:
Sin embargo, voy al gran Julio Anguita en su momento, que inicialmente dijo lo mismo respecto al apoyo a Podemos y luego improvisó y se unió en cuerpo y alma. Y Podemos consiguió sus mejores resultados por sí y por los apoyos.
Es absolutamente necesaria la unión de las izquierdas ahora, ahora más, porque vivimos un auge de la extrema derecha (de los psicópatas) inaudita.
Es absolutamente necesario que las izquierdas se ayuden y se unan. Por favor.
Ojalá España, o las Hispanias, seamos luz en eso otra vez y no nos maten a miseria los fachas.
Eternamente agradecido.