Los líderes de los grupos parlamentarios del Gobierno finlandés condenan las publicaciones sobre «ojos asiáticos» (gesto racista) de los miembros del Partido Finlandeses Auténticos. (eng)

El partido "Finlandeses Auténticos" ha armado un escándalo en toda Asia por varias publicaciones de sus miembros del parlamento en redes sociales haciendo el gesto de "ojos asiaticos", burlándose de la gente con rasgos asiáticos y cambiando de la noche a la mañana, la imagen de gente seria que se tenía hasta ahora de Finlandia por la de racistas. Y todo esto en plena campaña de vacaciones de navidad en Laponia. Fotos: www.reddit.com/r/Finland/comments/1pm5bki/a_few_finnish_politicians_do

Supercinexin #4 Supercinexin
Los finlandeses los tenía por gente bastante cabal y hace años que están demostrando no ser más que una panda de retrasados mentales de primera división.
#8 soberao *
#4 Es lo que tiene poner a fascistas en el gobierno. No puedes meter a todo el mundo en el mismo saco pero lo de esta gente es lo que la gente ha votado. De un partido que se llama "Finlandeses auténticos" no se puede esperar otra cosa que racistas haciendo cosas de racistas.
Antonio_José_Acero_Carr #12 Antonio_José_Acero_Carr
#8 si la gente elige a los racistas como sus representantes es que las ideas de esos representanes las consideraran como las mas cercanas a su pensamiento. Por tanto, y ya que el partido Finlandeses Auténticos está en el gobierno, habrá una notable cantidad de de finlandeses que son unos buenos racistas.
#2 soberao
Del artículo: Finnair hears feedback from Japan

Finland's flag carrier Finnair, which has invested heavily in Asian markets for decades, told Yle that the racially charged photos circulating on social media are harming the airline's operations.

"We have received several comments on Finnair's Japan X [social media] account about these images, which are perceived as racist and discriminatory. The message in all the comments is the same: 'do not travel to this country, do not travel with Finnair'," the airline's communications chief Päivyt Tallqvist told Yle by email on Tuesday.

Les va a costar la imagen y el bolsillo y todo por poner a fascistas en el gobierno.
#9 Robe7064
Pero si entre los finlandese abundan esos ojos... En EEUU les decían "China Swedes" en.wikipedia.org/wiki/Anti-Finnish_sentiment#United_States
Torrezzno #10 Torrezzno
Parece que todo viene de aquí

yle.fi/a/74-20199196

A la miss Finlandia le quitan el titulo por reírse de los chinos.

The picture shows Dzafce pulling her eyes into a slanted shape with her fingers, with the text underneath reading (in Finnish), "kiinalaisenkaa syömäs" — which can be roughly translated as "eating with a Chinese person".

Dzafce initially defended the gesture, explaining that she had rubbed her temples and stretched her eyes because of a "severe headache".


Lo hizo porque le dolía la cabeza :shit:
Torrezzno #3 Torrezzno
Microblogging?
#5 soberao
#3 ¿En qué sentido?
Torrezzno #6 Torrezzno
#5 "la imagen de gente seria que se tenía hasta ahora de Finlandia por la de racistas de mierda"

No es esto cosecha propia? No lo veo en la noticia
#7 soberao *
#6 Cambiado y gracias por el aviso.
El problema es ese, que los tenían por un país educado y esa imagen ha cambiado por las burlas de miembros del parlamento que además están en el gobierno.
#1 tyrrelco
Vamos a votarles que todo está muy mal... Teoría a prueba de bombas esa.
oceanon3d #11 oceanon3d *
Bonita UE de mierda nos está quedando.

Las derechas traen esto: pobreza y odio.

Buscar enemigos entre otros aún más pobres para que no mires a los cuatro gatos de arriba que tienen toda la riqueza y no quieren aflojar.

Pelearnos por las sobras del gran banquete.
