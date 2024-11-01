Los líderes de los grupos parlamentarios del Gobierno finlandés condenan las publicaciones sobre «ojos asiáticos» (gesto racista) de los miembros del Partido Finlandeses Auténticos. (eng)

El partido "Finlandeses Auténticos" ha armado un escándalo en toda Asia por varias publicaciones de sus miembros del parlamento en redes sociales haciendo el gesto de "ojos asiaticos", burlándose de la gente con rasgos asiáticos y cambiando de la noche a la mañana, la imagen de gente seria que se tenía hasta ahora de Finlandia por la de racistas. Y todo esto en plena campaña de vacaciones de navidad en Laponia. Fotos: www.reddit.com/r/Finland/comments/1pm5bki/a_few_finnish_politicians_do
Finland's flag carrier Finnair, which has invested heavily in Asian markets for decades, told Yle that the racially charged photos circulating on social media are harming the airline's operations.
"We have received several comments on Finnair's Japan X [social media] account about these images, which are perceived as racist and discriminatory. The message in all the comments is the same: 'do not travel to this country, do not travel with Finnair'," the airline's communications chief Päivyt Tallqvist told Yle by email on Tuesday.
Les va a costar la imagen y el bolsillo y todo por poner a fascistas en el gobierno.
yle.fi/a/74-20199196
A la miss Finlandia le quitan el titulo por reírse de los chinos.
The picture shows Dzafce pulling her eyes into a slanted shape with her fingers, with the text underneath reading (in Finnish), "kiinalaisenkaa syömäs" — which can be roughly translated as "eating with a Chinese person".
Dzafce initially defended the gesture, explaining that she had rubbed her temples and stretched her eyes because of a "severe headache".
Lo hizo porque le dolía la cabeza
No es esto cosecha propia? No lo veo en la noticia
El problema es ese, que los tenían por un país educado y esa imagen ha cambiado por las burlas de miembros del parlamento que además están en el gobierno.
Las derechas traen esto: pobreza y odio.
Buscar enemigos entre otros aún más pobres para que no mires a los cuatro gatos de arriba que tienen toda la riqueza y no quieren aflojar.
Pelearnos por las sobras del gran banquete.