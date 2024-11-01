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Los líderes católicos y el movimiento MAGA condenan las publicaciones blasfemas de Trump (Eng)

Los líderes católicos y el movimiento MAGA condenan las publicaciones blasfemas de Trump (Eng)

Líderes religiosos y figuras influyentes del ámbito conservador condenaron a Donald Trump después de que este criticara al papa León XIV y publicara una foto suya caracterizado como Jesucristo.

| etiquetas: blasfemia , trump , jesucristo , maga , ofensas , sentimientos , religiosos
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
josde #10 josde
#9 Ten en cuenta que ellos hacen reir
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
#1 alguien sabe que opinan Abogados Cristianos?
Es que desde la denuncia a la ceremonia a los JJOO igual les apetece denunciar a Trump
www.meneame.net/story/abogados-cristianos-denuncia-francia-ceremonia-i
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#7 Sammy_Jankis
#2 Es que si fuera la vaquilla del Grand Prix...
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josde #8 josde
#2 Abobados cristianos están con cosas menores, eso les viene grande.
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Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#8 como denunciar a cómicos
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#2 Pues opinan que se la agarran con la mano.
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 El católico estadounidense es más de votar a los Demócratas, que siguen siendo muy conservadores, a pesar que allí se refieran a ellos como liberales. Los suyos son los evangélicos, y de esos no escucharás ninguna a crítica hacia él aunque se cague en el santo sepulcro.
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#5 Leclercia_adecarboxylata *
#4 A ver, EEUU es un país de derechas. Los demócratas son como ciudadanos y los republicanos son como VOX o aún más a la derecha.

No conocen otra cosa. ¿Sanidad pública? ¡El mal! ¡Imposible! ¡Comunismo!
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Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
#5 No, si ya. Lo que quiero decir es, que las críticas desde el catolicismo se la pelan a trump. Si vinieran de líderes evangélicos, ahí sí que tendría que preocuparse.
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#3 Mustela
Vale, supón que se lo cargan políticamente. El sustituto será de la misma cuerda y quienes mueven los hilos seguirán en el mismo sitio. ¿Quién? Los amos del cortijo (como diría Jose Miguel Villarroya).
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#11 XXguiriXX
#3 Si fuera así, seguiría gobernando Rajoy xD
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#13 Emotivo *
Sería interesante saber quién le proporciona esas recreaciónes, no creo que sea el quien las haga.
El asesor es escuchado con mucha fruición lo que deja mucho que desear.
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menéame