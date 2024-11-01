Los líderes católicos y el movimiento MAGA condenan las publicaciones blasfemas de Trump (Eng)

Líderes religiosos y figuras influyentes del ámbito conservador condenaron a Donald Trump después de que este criticara al papa León XIV y publicara una foto suya caracterizado como Jesucristo.
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Es que desde la denuncia a la ceremonia a los JJOO igual les apetece denunciar a Trump
www.meneame.net/story/abogados-cristianos-denuncia-francia-ceremonia-i
No conocen otra cosa. ¿Sanidad pública? ¡El mal! ¡Imposible! ¡Comunismo!
El asesor es escuchado con mucha fruición lo que deja mucho que desear.