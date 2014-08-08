La libertad según el algoritmo: cuando regular molesta a quienes viven de desregular la mente

Cada vez que un gobierno plantea poner límites al poder de las grandes plataformas digitales ocurre lo mismo: los dueños de esas plataformas gritan “censura”, “autoritarismo” y “ataque a la libertad”. No falla. Ha pasado en Francia, en Australia y ahora en España, tras el anuncio de Pedro Sánchez de endurecer la legislación contra la desinformación, la manipulación algorítmica y el acceso de menores a redes sociales, incluyendo la posible responsabilidad penal de los CEO que miren hacia otro lado mientras sus plataformas amplifican contenidos..
Kant: "...la acción es libre cuando la conciencia se determina “contra” los deseos sensibles, de acuerdo con un principio racional."
Rousseau: "...una libertad ordenada, legislada por leyes que hacen que la libertad natural que es solo violencia sea reemplazada por una libertad en la que la paz es posible entre todos, limitada por las leyes. Es la justicia, la ley y la
"...endurecer la legislación contra la desinformación, la manipulación algorítmica y el acceso de menores a redes sociales, incluyendo la posible responsabilidad penal de los CEO"
Lo demás es tergiversar y tragar bolas.
Si alguien te amenaza por teléfono el responsable penal es la persona que te ha llamado, no el propietario de Vodafone.
Si alguien en Telegram amenaza de muerte a otra persona el responsable penal de esas amenazas es la persona que ha escrito ese mensaje, no el propietario de Telegram.
Lo mismo si alguien vierte desinformación, los medios de comunicación no deberían ser responsables de los actos de aquellos que los utilizan.
Estás diciendo cosas sensatas, que incluso diría un facha, defendiendo la libertad de expresión.
Esto es muy raro...
Pero si alguien te
amenazaestafa por teléfono con el conocimiento y connivencia de Vodafone, sí hablaría de pedir responsabilidades a Vodafone. No digo que ocurra, pero si ocurriese, no debería permitirse que una empresa salga beneficiada de las actividades ilegales que ocurren utilizando sus sistemas. Demasiado conflicto de intereses.
> Si
