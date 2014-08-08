edición general
La libertad según el algoritmo: cuando regular molesta a quienes viven de desregular la mente

Cada vez que un gobierno plantea poner límites al poder de las grandes plataformas digitales ocurre lo mismo: los dueños de esas plataformas gritan “censura”, “autoritarismo” y “ataque a la libertad”. No falla. Ha pasado en Francia, en Australia y ahora en España, tras el anuncio de Pedro Sánchez de endurecer la legislación contra la desinformación, la manipulación algorítmica y el acceso de menores a redes sociales, incluyendo la posible responsabilidad penal de los CEO que miren hacia otro lado mientras sus plataformas amplifican contenidos..

#11 VFR
los magnates son unos pocos, quienes protestan son los usuarios
sorrillo #10 sorrillo
#7 No acabo de entender a qué te refieres ¿Puedes expresarlo con otras palabras?
#3 atrompicones
Tergiversando la palabra libertad y confundiendo con el significado de libre albedrío.

Kant: "...la acción es libre cuando la conciencia se determina “contra” los deseos sensibles, de acuerdo con un principio racional."

Rousseau: "...una libertad ordenada, legislada por leyes que hacen que la libertad natural que es solo violencia sea reemplazada por una libertad en la que la paz es posible entre todos, limitada por las leyes. Es la justicia, la ley y la

#4 atrompicones
El concepto de "libertad" es social puesto que implica a los demás.
hormiga_cartonera #1 hormiga_cartonera
Cómo estarán las cabezas que ante el dilema, el VOTONTO de turno se posiciona del lado del magnate multimillonario de una potencia extranjera beligerante. Y repito para los cínicos que tratan de tergiversar el discurso

"...endurecer la legislación contra la desinformación, la manipulación algorítmica y el acceso de menores a redes sociales, incluyendo la posible responsabilidad penal de los CEO"

Lo demás es tergiversar y tragar bolas.
sorrillo #2 sorrillo *
#1 Si alguien sale en televisión amenazando de muerte a otra persona el responsable penal de las amenazas es la persona que las ha vertido, no el propietario de la cadena de televisión.

Si alguien te amenaza por teléfono el responsable penal es la persona que te ha llamado, no el propietario de Vodafone.

Si alguien en Telegram amenaza de muerte a otra persona el responsable penal de esas amenazas es la persona que ha escrito ese mensaje, no el propietario de Telegram.

Lo mismo si alguien vierte desinformación, los medios de comunicación no deberían ser responsables de los actos de aquellos que los utilizan.
Natxelas_V #7 Natxelas_V
#2 Sorrillo, eres tú? Seguro que no te han robado la cuenta?
Estás diciendo cosas sensatas, que incluso diría un facha, defendiendo la libertad de expresión.
#8 alhambre
#2 > Si alguien te amenaza por teléfono el responsable penal es la persona que te ha llamado, no el propietario de Vodafone.

Pero si alguien te amenaza estafa por teléfono con el conocimiento y connivencia de Vodafone, sí hablaría de pedir responsabilidades a Vodafone. No digo que ocurra, pero si ocurriese, no debería permitirse que una empresa salga beneficiada de las actividades ilegales que ocurren utilizando sus sistemas. Demasiado conflicto de intereses.

> Si

hormiga_cartonera #12 hormiga_cartonera
#2 todo eso que dices queda en agua de borrajas en el momento que el dueño de una red manipula el algoritmo para que solo se viralice lo que le interesa. Pero eso ya lo sabéis, por eso ya hablaba de antemano de cinismo.
#5 alhambre
#1 ¿Qué dilema? ¿El falso dilema? Tan equivocado me parece apostarlo todo al magnate extranjero como cerrar filas con el gobierno local.
Natxelas_V #9 Natxelas_V
#5 bingo
