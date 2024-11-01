edición general
Ley de Vivienda en Asturias: los caseros deberán entregar la fianza al Principado y detallar su contrato de alquiler

La iniciativa que tramita el Parlamento de Asturias prevé multas de hasta 600 euros a los propietarios que no entreguen el aval. Otras diez comunidades tienen registros de fianzas. La ley nacional de arrendamientos urbanos, de 1994, dejó en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de obligar a los propietarios a que le hagan entrega de la fianza de los alquileres. El objetivo es que un tercero, la administración, pueda supervisar las condiciones del contrato y la gestión del aval.

4 comentarios
En País Vasco ya es así. Y así debería ser en todos lados...
#2 Tensk
#1 Que yo sepa en Galicia también.
Harkon #3 Harkon
Muro de pago, no la puedo leer ni en modo lectura
#4 lectordigital
Si es bueno para acabar con la especulación y que tanto casero e inquilino cobren y paguen un precio justo entonces adelante.
