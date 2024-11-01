La Ley de alquiler lo confirma: el casero de una vivienda alquilada no puede venderla a un tercero sin ofrecerla primero al inquilino

Cuando se vive de alquiler, una de las dudas más frecuentes es qué pasa si el casero quiere vender la vivienda alquilada. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), permite al propietario vender el inmueble, establece una serie de limitaciones que tiene que cumplir para no dejar desprotegido al inquilino, que será siempre la persona con preferencia para comprarla.