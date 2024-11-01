La Ley de alquiler lo confirma: el casero de una vivienda alquilada no puede venderla a un tercero sin ofrecerla primero al inquilino

Cuando se vive de alquiler, una de las dudas más frecuentes es qué pasa si el casero quiere vender la vivienda alquilada. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), permite al propietario vender el inmueble, establece una serie de limitaciones que tiene que cumplir para no dejar desprotegido al inquilino, que será siempre la persona con preferencia para comprarla.
vivienda , españa
No compran, baja la demanda, bajan precios
Edit: hay matices legales. Otras sentencias del Supremo han determinado que los inquilinos no pueden ejercer el derecho de retracto en ventas realizadas "en bloque" que incluyen inmuebles de diferentes edificios, sino solo cuando la venta del edificio se produce como un todo
También es lógico y normal que el inquilino no pueda pagarla y simplemente pasará al que se la quiera vender.