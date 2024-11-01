edición general
La Ley de alquiler lo confirma: el casero de una vivienda alquilada no puede venderla a un tercero sin ofrecerla primero al inquilino

Cuando se vive de alquiler, una de las dudas más frecuentes es qué pasa si el casero quiere vender la vivienda alquilada. Aunque la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), permite al propietario vender el inmueble, establece una serie de limitaciones que tiene que cumplir para no dejar desprotegido al inquilino, que será siempre la persona con preferencia para comprarla.

NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
Movemos esto, los inversores dicen "buf no puedo venderla muy caro si encuentro a alguien?"

No compran, baja la demanda, bajan precios
sorrillo #5 sorrillo *
#3 El propietario sí puede ponerla a la venta al precio que considere oportuno. Si alguien le ofrece comprarla a ese precio el inquilino tiene el derecho a comprarla por ese mismo precio, si lo hace el propietario la habrá vendido al precio que quería, si el inquilino renuncia el propietario le venderá a quién ya ofreció comprarla.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Puede estar bien para poner a los caseros en su sitio, para negociar, para decirle mire la ley no le da la razón

Que llegue a portada
Pertinax #7 Pertinax
#1 Pero si los caseros lo saben desde siempre, alma de cántaro. De hecho, la renuncia a ese derecho es una cláusula que se puede incluir en los contratos de alquiler, que siempre crees que has descubierto la pólvora.
ChatGPT #9 ChatGPT
#7 hace años que es cláusula standard.
Skiner #11 Skiner
#9 Hace años que es un abuso standard.
ChatGPT #13 ChatGPT
#11 todo lo que no te conviene es abuso? joder...
Pertinax #12 Pertinax *
#9 Pues este paio aún no se ha enterado.
Gry #4 Gry *
¿En los pisos que vendieron en Madrid a fondos de inversión a precio de saldo no hubo inquilinos que pidieron comprarlos ellos?

Edit: hay matices legales. Otras sentencias del Supremo han determinado que los inquilinos no pueden ejercer el derecho de retracto en ventas realizadas "en bloque" que incluyen inmuebles de diferentes edificios, sino solo cuando la venta del edificio se produce como un todo
ChatGPT #10 ChatGPT *
#4 de todas maneras, un fondo no hubiese alquilado la vivienda sin poner la clausula de la renuncia al tanteo, será por abogados que redacten contratos...
Andreham #2 Andreham
¿Lógico y normal?

También es lógico y normal que el inquilino no pueda pagarla y simplemente pasará al que se la quiera vender.
0 K 8
#6 topecb
#2 A mi me pedían 180.000€ por la casa en la que estaba alquilado, obviamente a ese precio no me interesaba, me fui de la casa en cuanto pude -antes de que la vendieran para no tener que salir con prisas- y me enteré que la vendieron por 80.000€ :shit: lógicamente por 80 si la hubiera comprado
alcama #8 alcama
#6 Efectivamente. Solo basta con hacer una oferta imposible al inquilino y asunto solucionado. Claro, que a mí personalmente me daría igual quien la compra pero habrá gente que no
