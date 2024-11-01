·
Las letras de Bad Bunny y Rauw Alejandro señaladas en una campaña contra la violencia sexual [HEMEROTECA]
La Federación Mujeres Jóvenes utiliza citas de canciones de reguetón para concienciar sobre las violencias que sufren las jóvenes en su ocio nocturno
misoginia
bad bunny
regueton
9 comentarios
#1
JotaMcnulty
*
Hasta hace no mucho Bad Bunny, con su reguetón, era un símbolo de la misoginia con sus múltiples letras que denigran a la mujer.
Hoy es un símbolo del progresismo.
Bienvenidos a la enésima contradicción de la (nueva) izquierda.
No sé como muchos podéis seguir respirando sin cagaros encima.
Buenos días amiguitos
3
K
33
#2
cenutrios_unidos
Ojo que el otro día vi una película de nazis. Posiblemente el director sea nazi.
#1
Hay que saber diferenciar realidad de ficción. Y Bad Bunny hace ficciónn que algunos llaman música.
0
K
13
#6
Gadfly
#2
que bien viene esta disociación cuando interesa
0
K
7
#8
Verdaderofalso
*
#1
y sigue siendo una letra de mierda que nadie lo pone en duda porque aún no he visto a nadie alabarlas públicamente, lo que sí, es que su actuación ha sido perfecta para cabrear a los racistas y a la extrema derecha
0
K
20
#3
ipanies
El espectáculo del descanso del partidillo ese de los usanos fue bochornoso. Lo más destacable es que el conejo malo dijera de tirón tantos países de su continente.
Flaco favor le ha hecho a nada ni nadie, en esta ocasión
#0
tiene algo de razón... Y enhorabuena por empezar un comentario con mayúsculas por una vez!!!
0
K
13
#7
Gadfly
#3
fue muy lamentable y si eso es cantar ...
0
K
7
#4
poxemita
Es reguetón, no espereis letras de Sabina.
Ahora con respecto a darle en el hocico a Trump yo hubiese adaptado esta cancioncilla (solo cambiar el nombre del receptor y listo).
m.youtube.com/watch?v=tkbeHhnX_yk
0
K
10
#5
encurtido
Descubrimos que el reguetón es machista y exageradamente materialista 20 años después. Mi enhorabuena.
0
K
7
#9
Gadfly
#5
no se descubre, se constata
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
