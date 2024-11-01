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Les cierran un asqueroso supermercado en Santa Coloma de Gramenet, pero rompen el precinto y lo abren otra vez como si nada

Les cierran un asqueroso supermercado en Santa Coloma de Gramenet, pero rompen el precinto y lo abren otra vez como si nada

A pesar de que los cierren y los precinten, son capaces de romper el cordón y volver a abrir el establecimiento como si no hubiera pasado nada. De hecho, en los últimos días se ha detectado el caso de uno de estos establecimientos que, pese a contar con un precinto previo de Salud Pública, había incumplido las medidas decretadas y había abierto de nuevo sin arreglar todo aquello que les habían indicado. Por este motivo, se denunció de nuevo al supermercado, que ahora se enfrenta a una sanción grave.

| etiquetas: santa coloma de gramenet , supermecado , cierre , precinto , asqueroso
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7 comentarios
5 1 3 K 25 actualidad
#4 ctm2000j
una redacción del titular totalmente objetiva y de lo más pulcra en el mundo del periodismo...
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#5 kreator
#4 sensacionalista de libro. Asqueroso es el titular.
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Nómada_sedentario #7 Nómada_sedentario
#4 es elcaso, sorpresa ninguna
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#2 uvi
A pesar de que los cierren y los precinten, son capaces de romper el cordón y volver a abrir el establecimiento como si no hubiera pasado nada. De hecho, en los últimos días se ha detectado el caso de uno de estos establecimientos que, pese a contar con un precinto previo de Salud Pública,

Una excepción como norma.
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strike5000 #6 strike5000
"No solo vendían comida caducada, sino que la mayoría de los productos que tenían en la tienda eran de origen desconocido y no tenían ningún etiquetado en catalán o castellano que permitiera a muchos de sus clientes saber qué era aquello que estaban comprando. "

No lo sabrán los españoles. Su público objetivo sabe perfectamente lo que está comprando.  media
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Ankor #3 Ankor
El problema de raíz, aparte de la falta de salubridad de estos supermercados, es que se sienten tan impunes y falta tantísima policía para cubrir estos delitos que lo hacen reiteradamente.
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Blackat #1 Blackat
Una historia sin final feliz
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menéame