Les cierran un asqueroso supermercado en Santa Coloma de Gramenet, pero rompen el precinto y lo abren otra vez como si nada

A pesar de que los cierren y los precinten, son capaces de romper el cordón y volver a abrir el establecimiento como si no hubiera pasado nada. De hecho, en los últimos días se ha detectado el caso de uno de estos establecimientos que, pese a contar con un precinto previo de Salud Pública, había incumplido las medidas decretadas y había abierto de nuevo sin arreglar todo aquello que les habían indicado. Por este motivo, se denunció de nuevo al supermercado, que ahora se enfrenta a una sanción grave.