León XIV lleva en su bolsillo la foto de un niño musulmán muerto en ataques israelíes

"Llevo conmigo una foto de un niño musulmán que, durante mi visita al Líbano, me esperaba con un cartel que decía 'Bienvenido, papa León'. Ahora, en esta fase final de la guerra, ha sido asesinado", relató. En el avión de regreso de África a Roma, el pontífice conversó con los periodistas a bordo. La guerra, la migración y las parejas del mismo sexo, algunos de los temas. El Papa compartió el impacto que le produjo leer las cartas de las familias que perdieron a sus hijos en los ataques, condenando la muerte de "muchas personas inocentes"...