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León XIV lleva en su bolsillo la foto de un niño musulmán muerto en ataques israelíes

"Llevo conmigo una foto de un niño musulmán que, durante mi visita al Líbano, me esperaba con un cartel que decía 'Bienvenido, papa León'. Ahora, en esta fase final de la guerra, ha sido asesinado", relató. En el avión de regreso de África a Roma, el pontífice conversó con los periodistas a bordo. La guerra, la migración y las parejas del mismo sexo, algunos de los temas. El Papa compartió el impacto que le produjo leer las cartas de las familias que perdieron a sus hijos en los ataques, condenando la muerte de "muchas personas inocentes"...

| etiquetas: león xiv , bolsillo , foto , niño musulmán , muerto , israelíes
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4 comentarios
21 5 1 K 263 actualidad
cocolisto #2 cocolisto
Que tenga que ser el papa de una organización religiosa quien denuncie lo que no es capaz de hacer nuestros dirigentes,dice mucho de su caradura moral.
Nunca hubiera imaginado que yo enviaría una noticia sobre el papá,pero si sirve de algo como conciencia, bienvenido sea.
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Re-botado #4 Re-botado
#2 fíjate que tu corrector ortográfico tampoco se lo cree
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jonolulu #3 jonolulu
El Papa simpatiza con Hamás
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Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Aún no ha sido capaz de decir que en Gaza se ha cometido un genocidio. Totalmente irrelevante.

www.meneame.net/m/laicismo/papa-leon-xiv-no-ruge-cuando-habla-genocidi
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menéame