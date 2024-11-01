·
10328
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
10324
clics
Trump lanza una amenaza sobre las midterms en Truth Social
5834
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
5183
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
4898
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
249
Irlanda anuncia una renta básica permanente para los artistas
417
El Museo Británico elimina la palabra «Palestina» de sus exposiciones tras la presión ejercida por abogados proisraelíes [ENG]
426
Primer éxito para Rufián y Delgado: las entradas para su primer acto público se agotan en solo cuatro minutos
421
La Universidad de Princeton cancela la conferencia de Norman Finkelstein sobre el genocidio que se está produciendo en Gaza
551
Congresista colombiana fundadora de "Latinas por Trump" denuncia la detención de su hijo por el ICE "en condiciones inhumanas"
Leningrado sitiada: heroísmo y resistencia en 872 días
Durante 872 días, más de un millón de civiles murieron, en su mayoría por hambre, mientras resistían el asedio impuesto por el ejército nazi y sus aliados.
|
etiquetas
:
urss
,
alemania
,
nazis
,
resistencia
,
leningrado
11
2
0
K
218
cultura
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
Hoy quien está sitiada y resistiendo al nuevo imperialismo ruso es Ucrania
4
K
32
#2
Tkachenko
#1
eres insufrible
1
K
30
#4
Tkachenko
#1
te falta algún voto clon mas
0
K
20
#3
eipoc
Esto es Rusia y no la mierda que se inventan desde los medios occidentales y que algunos repiten como loros.
0
K
10
