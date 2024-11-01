Lego Anuncia colaboración con la marca de calzados CROCS y lanzarán un zapato bloque. [ENG]

LEGO ha anunciado una colaboración plurianual con Crocs. El primero de varios proyectos que lanzará en 2026 es el Zueco de Ladrillo LEGO. A la venta el 16 de febrero, el Zueco de Ladrillo LEGO tendrá un precio de 149,99 $. También incluye una minifigura LEGO clásica con cuatro pares de zapatos Crocs en miniatura.
Por las imágenes, no pueden juntarse entre ellos, las piezas no se unen
Saludos
- a mí me huele que SÍ llegará a portada
- Son piezas de coleccionistas, por tanto creará venta entre los aficionados como pieza de colección.
Casi nada
Nooo, porque hay gente pa tooo.