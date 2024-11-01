edición general
13 meneos
89 clics
Lego Anuncia colaboración con la marca de calzados CROCS y lanzarán un zapato bloque. [ENG]

Lego Anuncia colaboración con la marca de calzados CROCS y lanzarán un zapato bloque. [ENG]

LEGO ha anunciado una colaboración plurianual con Crocs. El primero de varios proyectos que lanzará en 2026 es el Zueco de Ladrillo LEGO. A la venta el 16 de febrero, el Zueco de Ladrillo LEGO tendrá un precio de 149,99 $. También incluye una minifigura LEGO clásica con cuatro pares de zapatos Crocs en miniatura.

| etiquetas: zapato , lego , crocs
11 2 2 K 52 ocio
13 comentarios
11 2 2 K 52 ocio
Comentarios destacados:    
kwisatz_haderach #1 kwisatz_haderach *
Vale, esto no llegará a portada, pero me ha dejado el culo roto... osea... ¿que clase de mundo paralelo nos hemos metido que hay una colaboracion de Crocs para hacer un zapato con forma de bloque de lego?, ¿esto se estudiará en el futuro como un sintoma evidente de la caída de nuestra civilización junto a la foto del naranjito?, ya... no se que pensar...  media
5 K 63
Sr.No #2 Sr.No
#1 y ni siquiera sirven para construir por que le faltan los agujeritos >:-(
2 K 37
#12 A_S
#2 se los pones en las suelas y te valen para recoger las piezas del suelo xD
1 K 22
Sr.No #13 Sr.No
#12 menuda oportunidad perdida. Habría triunfado entre padres y cuidadores.
1 K 22
#3 wendigo
#1 Pues yo pienso que han perdido una gran oportunidad ... sinceramente

Por las imágenes, no pueden juntarse entre ellos, las piezas no se unen xD

Saludos
0 K 10
#6 torrrquemada
#1 2 cosas:

- a mí me huele que SÍ llegará a portada

- Son piezas de coleccionistas, por tanto creará venta entre los aficionados como pieza de colección.
0 K 8
Priorat #7 Priorat
#1 La civilización siempre ha sido así. No estamos en ningún momento especial.
1 K 21
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#1 plástico para morir cayéndote por las escaleras a 150 dolarines

Casi nada
0 K 8
obmultimedia #11 obmultimedia
#1 Creo que desde la pandemia dimos un salto cuantico y desde ese momento vivimos en una simulacion.
0 K 11
Chinchorro #5 Chinchorro
No las quiero pero las necesito.
0 K 12
Benzo #4 Benzo
Además una ficha de lego, algo que puede hacerte ver las estrellas si lo pisas xD
0 K 11
Malinke #8 Malinke *
Pago a quien se los ponga.
Nooo, porque hay gente pa tooo.
0 K 11
#9 Sacapuntas
Es el libre mercado. Esto ha sucedido desde siempre. Irrelevantísimo.
0 K 11

menéame