Lego Anuncia colaboración con la marca de calzados CROCS y lanzarán un zapato bloque. [ENG]

LEGO ha anunciado una colaboración plurianual con Crocs. El primero de varios proyectos que lanzará en 2026 es el Zueco de Ladrillo LEGO. A la venta el 16 de febrero, el Zueco de Ladrillo LEGO tendrá un precio de 149,99 $. También incluye una minifigura LEGO clásica con cuatro pares de zapatos Crocs en miniatura.