Legisladores de Texas buscan definir limites de libre expresión tras la muerte de Charlie Kirk

A dos meses del asesinato del influencer y activista conservador Charlie Kirk, ocurrido durante un evento en una universidad de Utah, legisladores en Texas están planeando modificar las leyes de libertad de expresión aún contradiciendo a la 1ª Enmienda

| etiquetas: texas , charlie kirk , libertad de expresión , eeuu
6 comentarios
themarquesito #1 themarquesito
Otros legisladores expresaron preocupación por el aumento de episodios de violencia política en el país. La senadora Lois Kolkhorst calificó el ataque contra Kirk como “un ataque a la Primera Enmienda”.

Sospecho que Kolkhorst no le importan demasiado los actos violentos perpetrados por derechistas, que suponen más del 90% de los actos violentos con motivación política en EE.UU.

#0 Te corrijo una errata en la entradilla, que has puesto "2º Enmienda" en vez de 1ª
#2 Quillotro
La tierra de la libertad de expresión... siempre que pienses lo mismo que yo...
ostiayajoder #3 ostiayajoder
Despues de dar tanto la chapa con q el Kirk este 'solo se expresaba' le homenajean haciendo q el resto no pueda xD
RoterHahn #4 RoterHahn
#3
La derecha es pura contradicción e hipocresía como dices.
Al contrario, si defendiesen el legado de ese tipo, (si es que hubiese sido un defensor de la libertad de expresión) deberian de fortalecer la libertad de expresión, y no limitarla.
Pero no lo era, y los que quieren reducirla, demuestran que tampoco lo son.
#6 intotheflow
#4 Este debate, el de si se debe permitir la libre expresión de ideas que atenten contra los derechos humanos más básicos, es muy complejo. Concluir con un "y los que quieren reducirla, demuestran que tampoco lo son", también es reduccionismo.
#5 Joan_Pikutara *
Muy de acuerdo, de hecho, siento que lo matasen, porque se merecía un proceso penal por invitar a la violencia que felizmente le alcanzó.
