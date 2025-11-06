Legisladores alemanes acusan a AfD de espiar al ejército alemán en nombre de Rusia (ENG)

La AfD está acusada de presentar numerosas consultas al gobierno federal sobre las fuerzas armadas alemanas y la infraestructura crítica, y el diputado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Marc Heinrichmass, afirma que el grupo parlamentario de la AfD presentó 47 solicitudes de este tipo en un año. Una investigación de AfD en junio solicitaba información sobre el estado operativo de los equipos de drones de la Bundeswehr y las estrategias para "defenderse contra drones hostiles".