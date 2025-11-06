Legisladores alemanes acusan a AfD de espiar al ejército alemán en nombre de Rusia (ENG)

La AfD está acusada de presentar numerosas consultas al gobierno federal sobre las fuerzas armadas alemanas y la infraestructura crítica, y el diputado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Marc Heinrichmass, afirma que el grupo parlamentario de la AfD presentó 47 solicitudes de este tipo en un año. Una investigación de AfD en junio solicitaba información sobre el estado operativo de los equipos de drones de la Bundeswehr y las estrategias para "defenderse contra drones hostiles".
| etiquetas: alemania , rusia , afd , putin , dron , ejercito , extrema derecha
A ver si ponen un poco más de interés con el Nord Stream ya puestos, por no hablar de las escuchas a Merkel y políticos europeos en general.
Menudos pringaos.
Estos kamadas que se escudan en las bases marxistas y anti capitalístas de la vieja escuela, con sus banderitas republicanas y del partido comunista. A esos que solo añoran la caida del capitalísmo y el alzamiento hegemónico de un comunismo ya tantas veces fracasado.
Fracasado obviamente por las injerencias de USA, de la derecha, de la izquierda ye-yé, de la sociedad analfabeta y de la Virgen María.
¿Qué es lo que opinan de esto de la AfD? Les importa un carajo, siempre que puedan venir a dar la brasa con su discurso anti-europeo ya les vale.