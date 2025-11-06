edición general
Legisladores alemanes acusan a AfD de espiar al ejército alemán en nombre de Rusia (ENG)

La AfD está acusada de presentar numerosas consultas al gobierno federal sobre las fuerzas armadas alemanas y la infraestructura crítica, y el diputado de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Marc Heinrichmass, afirma que el grupo parlamentario de la AfD presentó 47 solicitudes de este tipo en un año. Una investigación de AfD en junio solicitaba información sobre el estado operativo de los equipos de drones de la Bundeswehr y las estrategias para "defenderse contra drones hostiles".

| etiquetas: alemania , rusia , afd , putin , dron , ejercito , extrema derecha
comentarios
cocolisto #2 cocolisto
. "Traición" si se demuestra que son ciertas".... A lo que son especulaciones.
A ver si ponen un poco más de interés con el Nord Stream ya puestos, por no hablar de las escuchas a Merkel y políticos europeos en general.
Menudos pringaos.
mmlv #1 mmlv
Se dejan encular sin lubricacion por el tío Sam, pero Rusia no puede ni giñarles un ojo....
Torrezzno #5 Torrezzno
Entonces para los meneantes rusófilos es afD buena o mala. Menudo caco de geopolítica. Voy a tener que hacer el curso de Fonseca
desastrecolosal #6 desastrecolosal *
#5 Mas que rusófilos (que si que los hay así de lerdos por aquí) serían mas bien Anti-otanistas.

Estos kamadas que se escudan en las bases marxistas y anti capitalístas de la vieja escuela, con sus banderitas republicanas y del partido comunista. A esos que solo añoran la caida del capitalísmo y el alzamiento hegemónico de un comunismo ya tantas veces fracasado.
Fracasado obviamente por las injerencias de USA, de la derecha, de la izquierda ye-yé, de la sociedad analfabeta y de la Virgen María.

¿Qué es lo que opinan de esto de la AfD? Les importa un carajo, siempre que puedan venir a dar la brasa con su discurso anti-europeo ya les vale.
Rayder #4 Rayder
Menudo ridículo está haciendo Alemania con sus políticas kamikazes... Luego se extrañaran cuando AfD sea el partido más votado, lamentable es poco con la deriva de este país.
suppiluliuma #7 suppiluliuma
Vaya, a #_2 le ha salido el escepticismo que lleva dentro. Un escepticismo completamente ausente en este envío, de hoy mismo. ¿Por qué será? :troll:
