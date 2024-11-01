Lecciones norteamericanas sobre la legalización del cannabis recreativo

La legalización del cannabis recreativo (hablamos solo del uso lúdico, no del medicinal) es una realidad consolidada en parte de Norteamérica. Tanto Canadá como 24 estados de EE. UU. (además de tres territorios y el distrito de Columbia) permiten este tipo de consumo. Esta coexistencia ha creado un laboratorio natural que permite observar los efectos sociales, sanitarios y económicos de la legalización en contextos culturales muy semejantes.
Por cierto tu recomendación pasatela por el culo por favor, hay muchos que confunden estar a favor de regular las substancias con ser unos yonkis.
No me cansaré de repetir que ya tenemos suficientes drogas legales y bendecidas por el estado como es el alcohol para añadir más basura. Cuando el estado legaliza algo lo aprueba y en cierta forma le dice a las personas que es bueno o no es tan malo.
Contra más tarde esa legalización, o mejor que no se haga nunca, mejor. Otro tema son usos medicinales, pero para eso se deberin usar presentaciones que no pudieran usarse también de forma recreativa.