edición general
11 meneos
63 clics
Lecciones norteamericanas sobre la legalización del cannabis recreativo

Lecciones norteamericanas sobre la legalización del cannabis recreativo

La legalización del cannabis recreativo (hablamos solo del uso lúdico, no del medicinal) es una realidad consolidada en parte de Norteamérica. Tanto Canadá como 24 estados de EE. UU. (además de tres territorios y el distrito de Columbia) permiten este tipo de consumo. Esta coexistencia ha creado un laboratorio natural que permite observar los efectos sociales, sanitarios y económicos de la legalización en contextos culturales muy semejantes.

| etiquetas: cannabis , recreativo , canada , eeuu , legalización , consecuencias
9 2 0 K 243 actualidad
14 comentarios
9 2 0 K 243 actualidad
#2 UNX
Está claro que la legalización no es la panacea, ni va a eliminar todo el mercado negro, pero sigue siendo positivo. Es posible que el incremento del consumo disminuya en el futuro si se aplican las mismas campañas de concienciación que con el tabaco.
3 K 56
nopolar #3 nopolar
#2 Está bajando hasta el consumo de alcohol.
3 K 38
Suigetsu #14 Suigetsu *
#13 En ningún momento niego que se tengan que hacer campañas de concienciación, ni tampoco que maten ni sean una broma. Pero pensar que por prohibir algo dejará de ser consumido es de idiotas. Aumentará el trafigo ilegal, la delincuencia y encima el Estado dejará de recaudar. Un sinsentido.
Por cierto tu recomendación pasatela por el culo por favor, hay muchos que confunden estar a favor de regular las substancias con ser unos yonkis.
2 K 33
Suigetsu #10 Suigetsu *
#9 Pues que estar en contra de la legalización por el mal olor aunque tenemos otras drogas legales que también huelen fatal y no es ningún problema. Es una justificación absurda.
1 K 26
#11 bizcobollo
#10 Lo absurdo es pretender legalizar más drogas nefastas para la salud que además produce un humo tóxico para el que no quiere consumirla.
0 K 7
Suigetsu #12 Suigetsu
#11 La gente las va a consumir igual por muy ilegal que sean. Al final o las ilegalizas todas o las permites todas. La situación actual solo provoca que el estado deje de recaudar impuestos pero luego lidiar con los gastos sanitarios que provocan.
1 K 26
#13 bizcobollo
#12 Eso no es así. Las drogas no son ninguna broma, las drogas matan. El alcohol y el tabaco matan. Cuando la gente es consciente de ello el consumo disminuye, la gente joven lo sabe y los datos lo reflejan. Esa es la obligación de los gobiernos, advertirlo. No quitarle importancia y mucho menos legalizar nuevas como si no pasara nada. Como consejo te recomiendo encarecidamente que, si es el caso, tú y tu entorno dejéis las drogas, con 20 años no suele pasar nada, pero a partir de cierta edad vienen los lamentos, que luego alguno dirá encima que el gobierno lo permitió.
2 K -10
#1 Pitchford *
Espero que se concluya que la legalización tiene un balance global positivo y que se extienda a todo el mundo sin tardar mucho, por mucho que la policía no esté de acuerdo.
0 K 16
#5 bizcobollo
¿El olor a marihuana en cualquier esquina de Nueva York es una lección que tenemos que aprender? Desde luego, para que no se repita en ningún otro lado.
3 K 16
Suigetsu #6 Suigetsu
#5 ¿Qué diferencia hay entre el mal olor a marihuana y el del tabaco?
2 K 34
#9 bizcobollo *
#6 ¿Lo preguntas en serio porque nunca los has olido o cómo? Los dos humos son desagradables y nocivos para la salud.
1 K 10
vicvic #4 vicvic *
Los Estados Unidos tienen muchas cosas buenas y otras malas, una de las cosas que no se tendrían que copiar es precisamente esta.

No me cansaré de repetir que ya tenemos suficientes drogas legales y bendecidas por el estado como es el alcohol para añadir más basura. Cuando el estado legaliza algo lo aprueba y en cierta forma le dice a las personas que es bueno o no es tan malo.

Contra más tarde esa legalización, o mejor que no se haga nunca, mejor. Otro tema son usos medicinales, pero para eso se deberin usar presentaciones que no pudieran usarse también de forma recreativa.
6 K -4
pablisako #7 pablisako
#4 La guerra contra las drogas genera una violencia enorme que causa mucho más daño a la salud pública que el cannabis.
2 K 33
#8 minoch4
#4 pues no, q manía, si a ti no te gusta no lo hagas pero deja a los demás en paz q te importa si me fumo un porro antes de dormir con mi mujer al cannabis lo ilegalizaron el lobby del tabaco y alcohol
2 K 29

menéame