La larga tradición contra los impuestos de la oligarquía estadounidense [en]

Los opositores a la democracia han tratado, una y otra vez, de privar de ingresos al Estado, eliminar la administración tributaria independiente y neutral, y arrebatar el poder del dinero al pueblo estadounidense. Este año, el IRS ha perdido más de una cuarta parte de su plantilla, con pérdidas especialmente importantes en las secciones de la agencia que se encargaban de hacer cumplir las normas fiscales para los estadounidenses más ricos. Una democracia debe contar con los recursos necesarios para actuar. Sin impuestos, no hay representación.