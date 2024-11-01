edición general
La larga tradición contra los impuestos de la oligarquía estadounidense [en]

Los opositores a la democracia han tratado, una y otra vez, de privar de ingresos al Estado, eliminar la administración tributaria independiente y neutral, y arrebatar el poder del dinero al pueblo estadounidense. Este año, el IRS ha perdido más de una cuarta parte de su plantilla, con pérdidas especialmente importantes en las secciones de la agencia que se encargaban de hacer cumplir las normas fiscales para los estadounidenses más ricos. Una democracia debe contar con los recursos necesarios para actuar. Sin impuestos, no hay representación.

De las pocas certezas que tengo es que cuando veo a un trabajador decir eso de "hay que acabar con los impuestos", tengo delante a un gilipollas integral por definición, no por insulto.
#1 #2 es lo que tiene dejar al zorro a cargo de cuidar del gallinero
#2 con lo que hay que acabar es con la impunidad de los que malversan, malgastan y dilapidan el dinero público mientras dicen que no es de nadie cuando es de todos. Deberían ser delitos muy agravados por abuso de poder, quebranto de confianza y el doble perjuicio de haber impedido que se gastase inmediatamente bien, ya que no es un bien acumulativo, sino destinado a usos esenciales. Los tipos limitados que sólo ven lo que quieren, tienen un incentivo, la codicia, pero también ven una evidencia: el estado crece, se blinda y coloca muchos inútiles, malvados, retrasados mentales y criminales en puestazos en los que se llevan el dinero público a sacos. Su conclusión de ameba es "pues que no tengan nada que llevarse y más para mí".
#2 Los impuestos son un robo y otras frases similares son el mantra actual de los mermados.
Está en gabacho, pero este gráfico indica el tipo máximo en EEUU y UK a lo largo del siglo XX. Verde u Azul respectivamente.

Ahora, lo que antes pagaban los ricos, ahora lo paga el fatxapobre y la clase trabajadora (que es lo mismo que el anterior, pero que da cuenta de lo que es)  media
Menos mal que nos vendían los derechones de aquí que el Trompas es un outsider antiglobalista y pacifista... y no ha parado de rodearse y beneficiar a los oligarcas yankis, cometer crimenes de guerra y ser coautor necesario en el genocidio del pueblo palestino.
Es que la democracia se sustancia en que el demos pueda tomar decisiones económicas, como cuando Atenas decidió invertir los nuevos descubrimientos de plata en hacer una flota. Los grandes billonarios no solo mandan como autócratas en sus posesiones, condicionan a socios y accionistas.
