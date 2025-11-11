edición general
Ladrones roban oro del Museo Nacional de Siria [ENG]

Ladrones se han llevado varios antiguos lingotes de oro del Museo Nacional de Siria, en Damasco. El robo se produjo durante la noche del domingo al lunes, según informaron fuentes del museo a AFP. "Se robaron seis objetos de la conocida como Ala Clásica", que alberga colecciones de época helenística, romana, y bizantina.

etiquetas: oro , robo , siria , damasco , lingotes , arte romano
Roma
6 comentarios
themarquesito
Según Associated Press, también se han robado varias estatuas romanas
apnews.com/article/syria-stolen-antiquities-museum-damascus-7fd83c4e63

HeilHynkel
Que miren dentro de unos días en el British Museum.

traviesvs_maximvs
¿Se sabe si los ladrones toman té?

Un_señor_de_Cuenca
No se les puede echar en cara que sea un estado fallido, etc. etc., después de lo que pasó en el Louvre.

skaworld
#4 Hombre eso es un poco injusto, Siria esta atravesando momentos difíciles pero de ahi a faltarles al respeto tratándolos como si fuesen franceses....

Andreham
Algún mecenas que ha conseguido mucho dinero hace poco tiene ganas de gastar.

Yo apuntaría a alguien que se ha hecho rico con las recientes jugadas de manipulación de mercado de Trump, la verdad.


