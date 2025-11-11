Ladrones roban oro del Museo Nacional de Siria [ENG]

Ladrones se han llevado varios antiguos lingotes de oro del Museo Nacional de Siria, en Damasco. El robo se produjo durante la noche del domingo al lunes, según informaron fuentes del museo a AFP. "Se robaron seis objetos de la conocida como Ala Clásica", que alberga colecciones de época helenística, romana, y bizantina.
