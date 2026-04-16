"Una lacra nacional": Portugal registra la mayor tasa de accidentes mortales en ciudad de la UE

Luís Neves, ministro de Administración Interna, utilizó la expresión "lacra social", también utilizada por Luís Montenegro, primer ministro portugués, al presentar el Informe Anual de Seguridad Interna (RASI) 2025, para describir los accidentes de tráfico en Portugal, prometiendo actuar "sin piedad en las carreteras portuguesas". Las declaraciones se hicieron el miércoles, en una rueda de prensa, tras la divulgación del estudio de la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR), al que tuvo acceso la agencia Lusa, sobre la "Evolución de los
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Ahora, como media de burradas, posiblemente los conductores portugueses estén un pasito más arriba que nosotros, ya sea a este lado o al otro de la frontera.
Y, por cierto, si veis coches con matrícula francesa por el Castilla y León, existe una probabilidad no menor de que sean portugueses yendo/viniendo a casa por vacaciones. Que si vais a Portugal en verano, no hace falta entrar mucho, será mucho más fácil que veáis coches de matrícula francesa que española, pero luego si te coincide que los oyes hablar ya notas que son "locales".
A diferencia, eso sí, de los que mencionas, no son tan relativamente fáciles de distinguir por su aspecto físico, claro, sin entrar en que… » ver todo el comentario
No tienen conciencia de la importancia de no arriesgarse.
Yo en Grecia he pasado miedo conduciendo
Y Nápoles ya es el acabose.
Y ya Sicilia debe ser un experimento de la Nasa.
He visto motos con tres, sin casco. Y tan normal. Gente sin cinturón, niños sobre las rodillas de las madres en asientos delanteros sin el cinturón... Los semáforos son ornamentales... Tela!!
Ya estoy acostumbrado porque voy desde niño, pero si hoy son peligrosos, en los 80-90 era de flipar.
De verdad, mucho peor que hoy, que ya es decir.
En esta ocasión un camión casi se me lleva porque decidió adelantar a otro camión a volantazo.
No usan retrovisores ni intermitentes.
Pd: Mi madre cuenta con pena que la mitad de sus conocidos de infancia y adolescencia están en el cementerio por los accidentes, especialmente con motos.