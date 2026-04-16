edición general
10 meneos
23 clics
"Una lacra nacional": Portugal registra la mayor tasa de accidentes mortales en ciudad de la UE

"Una lacra nacional": Portugal registra la mayor tasa de accidentes mortales en ciudad de la UE

Luís Neves, ministro de Administración Interna, utilizó la expresión "lacra social", también utilizada por Luís Montenegro, primer ministro portugués, al presentar el Informe Anual de Seguridad Interna (RASI) 2025, para describir los accidentes de tráfico en Portugal, prometiendo actuar "sin piedad en las carreteras portuguesas". Las declaraciones se hicieron el miércoles, en una rueda de prensa, tras la divulgación del estudio de la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR), al que tuvo acceso la agencia Lusa, sobre la "Evolución de los

| etiquetas: portugla , mayor , tasa , accidentes , mortales , ue
8 2 0 K 113 actualidad
22 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
Comentarios destacados:    
Casiopeo #2 Casiopeo
No sé cómo será ahora, pero las maniobras más locas , los disparates más peligrosos que he visto yo conduciendo han sido en casa de nuestros vecinos.
4 K 72
josde #5 josde
#2 Yo he estado varias veces en Portugal y conducen muy mal, van como locos y respetan poco las señales.
0 K 20
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
#5 Ya lo dice el refrán: en Portugal, conducen fatal.
2 K 41
josde #12 josde
#7 No lo sabia, pero es una gran verdad, en Galicia también se conduce regular pero lo de Portugal da miedo.
0 K 20
sleep_timer #21 sleep_timer
#5 Cierto, como una regadera.
0 K 12
Chinchorro #6 Chinchorro
#2 Doy fe. En el primer congreso que estuve en lisboa me vine arriba y me alquilé un coche. Nunca más.
0 K 12
porquiño #13 porquiño *
#6 no se... Será que estoy acostumbrado a ellos, como buen galego bajo bastante por el pais vecino, los últimos viajes fueron incluso con una caravana enooooorme y sin problema. El gran detalle es saber dónde estás y llevar mil ojos, una vez sabido esto incluso ya los ves hacer la maniobra panadera incluso antes de que en su cabeza parezca buena idea.
1 K 22
Chinchorro #14 Chinchorro
#13 Has echado callo. Yo acabé con una ansiedad terrible después de tres días.
0 K 12
#8 Tensk
#2 Yo lo más bestial que he visto, con desprecio a la vida propia y ajena, ha sido en España y, por llevar la contraria a las estadísticas, era una mujer.

Ahora, como media de burradas, posiblemente los conductores portugueses estén un pasito más arriba que nosotros, ya sea a este lado o al otro de la frontera.

Y, por cierto, si veis coches con matrícula francesa por el Castilla y León, existe una probabilidad no menor de que sean portugueses yendo/viniendo a casa por vacaciones. Que si vais a Portugal en verano, no hace falta entrar mucho, será mucho más fácil que veáis coches de matrícula francesa que española, pero luego si te coincide que los oyes hablar ya notas que son "locales".
0 K 11
Artillero #18 Artillero
#8 también muchos francomarroquies bajan a Algeciras a través de la ruta de la plata en las vacaciones de verano.
0 K 12
#22 Tensk
#18 Ya, por eso he dicho por Castilla y León, de hecho iba a decir por el norte (y ahí se me quedó el "el" que no borré) pero en realidad es por las autovías entre Galicia y el País Vasco donde son más probables de ver estos. Simplemente para indicar que esas cosas no se le asignen directamente a franceses directamente, que existen otras opciones.

A diferencia, eso sí, de los que mencionas, no son tan relativamente fáciles de distinguir por su aspecto físico, claro, sin entrar en que…   » ver todo el comentario
0 K 11
#10 Hynkel
#2 Unos amigos míos fueron a Portugal a un concierto hace tiempo. Les adelantaron por el arcén de la izquierda, y un rato después vieron el mismo coche accidentado.

No tienen conciencia de la importancia de no arriesgarse.
0 K 8
Supercinexin #11 Supercinexin
#2 Y además todos van dando bocinazos y gritando, todo el rato xD
0 K 18
aporuvas #15 aporuvas
#2 Portugal y Grecia para mi los peores conductores de europa aunque los italianos no andan lejos tampoco ehh
Yo en Grecia he pasado miedo conduciendo
0 K 6
Artillero #19 Artillero
#15 Italia, desde Roma para abajo, es otro mundo. Mezcla de MadMax y gran turismo.
Y Nápoles ya es el acabose.
Y ya Sicilia debe ser un experimento de la Nasa.
He visto motos con tres, sin casco. Y tan normal. Gente sin cinturón, niños sobre las rodillas de las madres en asientos delanteros sin el cinturón... Los semáforos son ornamentales... Tela!!
0 K 12
SMaSeR #16 SMaSeR
#2 De cuales ??? Ya que los franceses tienen tela también xD.
0 K 7
devilinside #17 devilinside
#2 En Europa. He estado en Vietnam y te digo que lo mejora, aunque eso sí, a cámara lenta
0 K 11
chemado_chema #20 chemado_chema
Pues daros un paseo por Italia. Yo a Portugal me lo he cruzado varias veces (y algo peor que en España, pero bien). De Italia he salido acojonado
1 K 19
Aguarrás #9 Aguarrás *
Esta misma semana Santa he estado por allí, de viaje con la moto.
Ya estoy acostumbrado porque voy desde niño, pero si hoy son peligrosos, en los 80-90 era de flipar.
De verdad, mucho peor que hoy, que ya es decir.
En esta ocasión un camión casi se me lleva porque decidió adelantar a otro camión a volantazo.
No usan retrovisores ni intermitentes.
Pd: Mi madre cuenta con pena que la mitad de sus conocidos de infancia y adolescencia están en el cementerio por los accidentes, especialmente con motos.
0 K 13
powernergia #4 powernergia
Me encanta Portugal, pero lo de su manera de conducir es lo peor, y con los ciclistas ni os cuento.
0 K 12
sotillo #1 sotillo
Pues ya saben donde tienen que poner radar y policías y ojo que aquí en muchas ciudades no vendrían nada mal, es más diría que mejorarían las cifras
0 K 10
Catacroc #3 Catacroc
Yo solo he estado 2 dias conduciendo en Portugal y la experiencia es impactante. Poco pasa para lo que ves por alli.
0 K 9

menéame