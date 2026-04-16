"Una lacra nacional": Portugal registra la mayor tasa de accidentes mortales en ciudad de la UE

Luís Neves, ministro de Administración Interna, utilizó la expresión "lacra social", también utilizada por Luís Montenegro, primer ministro portugués, al presentar el Informe Anual de Seguridad Interna (RASI) 2025, para describir los accidentes de tráfico en Portugal, prometiendo actuar "sin piedad en las carreteras portuguesas". Las declaraciones se hicieron el miércoles, en una rueda de prensa, tras la divulgación del estudio de la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR), al que tuvo acceso la agencia Lusa, sobre la "Evolución de los