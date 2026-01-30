Los kurdos ponen fin a su autonomía en el noreste sirio y se integrarán en el ejército tras semanas de choques con Damasco

La implementación del acuerdo se ha iniciado comenzó con retrasos, despertando temores de una reanudación de los choques. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) -lideradas por milicias kurdas- capitularon este viernes ante las exigencias de Damasco y aceptaron integrarse en el aparato estatal sirio, poniendo fin a su autonomía en el noreste del país. El acuerdo se fraguó este viernes, en medio de un alto el fuego tras semanas de choques entre ambas fuerzas, que provocaron miles de civiles desplazados. El pacto contempla la fusión de las fuerzas
| etiquetas: kurdos , kurdistan , rojava , damasco , autonomía , milicias , ejército
Del titular de el Inmundo prefiero ni hablar, porque es directamente falso, porque da a entender que se han integrado por las buenas cuando lo cierto es que les estan machacando militarmente hablando
Al "integrarlos" en el ejército los desmontan militarmente y ya quedan silenciados.
Todo el planeta está mirando a otro lado, se ha dejado al pueblo kurdo a su suerte cuando ya no eran útiles y el fin de la experiencia de Rojava es un hecho.
EDIT: Y me asquea reconocerlo pero la noticia más ecuánime y mejor redactada en mi opinión es la de El Mundo.