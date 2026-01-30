Los kurdos ponen fin a su autonomía en el noreste sirio y se integrarán en el ejército tras semanas de choques con Damasco

La implementación del acuerdo se ha iniciado comenzó con retrasos, despertando temores de una reanudación de los choques. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) -lideradas por milicias kurdas- capitularon este viernes ante las exigencias de Damasco y aceptaron integrarse en el aparato estatal sirio, poniendo fin a su autonomía en el noreste del país. El acuerdo se fraguó este viernes, en medio de un alto el fuego tras semanas de choques entre ambas fuerzas, que provocaron miles de civiles desplazados. El pacto contempla la fusión de las fuerzas