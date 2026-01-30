edición general
Los kurdos ponen fin a su autonomía en el noreste sirio y se integrarán en el ejército tras semanas de choques con Damasco

La implementación del acuerdo se ha iniciado comenzó con retrasos, despertando temores de una reanudación de los choques. Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) -lideradas por milicias kurdas- capitularon este viernes ante las exigencias de Damasco y aceptaron integrarse en el aparato estatal sirio, poniendo fin a su autonomía en el noreste del país. El acuerdo se fraguó este viernes, en medio de un alto el fuego tras semanas de choques entre ambas fuerzas, que provocaron miles de civiles desplazados. El pacto contempla la fusión de las fuerzas

Veelicus #2 Veelicus
Me dan mucha pena los Kurdos, de los pocos por esa zona que son gente democratica de verdad, un pueblo luchador que no reciben ayuda de nadie. Ojala puedan tener su pais en un futuro, aunque cada vez lo tienen mas dificil.

Del titular de el Inmundo prefiero ni hablar, porque es directamente falso, porque da a entender que se han integrado por las buenas cuando lo cierto es que les estan machacando militarmente hablando
ochoceros #3 ochoceros
#2 Son el último obstáculo que les quedaba a los yankis en Siria para tener el guiñol totalmente operativo y poder robar petróleo con más comodidad, si cabe.

Al "integrarlos" en el ejército los desmontan militarmente y ya quedan silenciados.
#4 carraxe
#2 A los kurdos los han usado los sionistas/estadounidenses para joder en Siria, Iraq e Irán, por ejemplo. Y siempre les han dado por culo luego
LinternaGorri #6 LinternaGorri
#4 nunca han aprendido, peor que ser enemigo de un estado de origen anglosajón (por mucho que hablen yiddish algunos), es ser su aliado.
cromax #1 cromax *
Frente a crónicas grandilocuentes como esta: arainfo.org/la-resistencia-es-vida-en-rojava-tercera-guerra-mundial-y- está la cruda realidad.
Todo el planeta está mirando a otro lado, se ha dejado al pueblo kurdo a su suerte cuando ya no eran útiles y el fin de la experiencia de Rojava es un hecho. :-(
EDIT: Y me asquea reconocerlo pero la noticia más ecuánime y mejor redactada en mi opinión es la de El Mundo.
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#1 Hasta la ultraderecha utilizaba a los kurdos de rojava para justificar el apoyo ciego a la oposición "democrática" siria, los mismos que defienden cualquier ataque contra Irán por su régimen religioso, callan frente a las veleidades califáticas del exdaesh que gobierna en siria ahora.
