Koldo sostiene que el suegro de Sánchez aportó 100.000€ para financiar las primarias de 2017: el presidente "lo dijo, lo escuché"

Confiesa que él repartía el dinero de los donantes entre inmigrantes para que lo ingresaran en pequeñas cantidades. Cuando apenas quedan unas horas para que comparezca en el Supremo (12.30), Koldo García ha desvelado que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, financió la campaña de las primarias de 2017 de su yerno.
| etiquetas: koldo , sanchez primarias , abalos , psoe , corrupcion
¿De verdad estas tan desinformado?
El narco del yate de Fakejoo dijo que no recordaba cuando dinerito doy al PP y no he visto titulares con esa noticia, que me parece más relevante.