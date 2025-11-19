edición general
Koldo sostiene que el suegro de Sánchez aportó 100.000€ para financiar las primarias de 2017: el presidente "lo dijo, lo escuché"

Confiesa que él repartía el dinero de los donantes entre inmigrantes para que lo ingresaran en pequeñas cantidades. Cuando apenas quedan unas horas para que comparezca en el Supremo (12.30), Koldo García ha desvelado que Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, financió la campaña de las primarias de 2017 de su yerno.

Barney_77 #7 Barney_77
#5 El dienro del suegro no veo que sea un problema mas alla de la moralidad o no del origen de ese dinero y si estaba debidamente comunicado. Me parece mas importante lo otro, lo del pitufeo.
#8 poxemita
#7 a nivel legal si, pero en un partido con superioridad moral igual el que el dinero pueda provenir de la explotación sexual igual sí que es un problema.
Barney_77 #9 Barney_77
#8 Insisto. Me importa poco la hipocresia de Sanchez y del PSOE, me parece mas importante el pitufeo, porque eso puede apuntar a financiacion ilegal. Eso de lo que tanto echan en cara al otro partido de ladrones.
pedrario #6 pedrario
Ya es una pena que estas cosas no las diga de Feijoo el primo de su vecina del 5º para que llegara a portada aquí, solo la dice uno de los ex miembros de confianza de la directiva del PSOE que tenía acceso a información privilegiada.
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
#6 A mí me dijeron que tu primo te pasaba kilos de coca...¿Pruebas? Ahhhhh, tiene que valerte mi palabra, como la de Aldama, que lleva años diciendo cosas pero ni una puta prueba.
pedrario #16 pedrario
#12 Que yo sepa Aldama ha entregado bastante cdocumentación y notas que han abierto líneas de investigación en el caso, por poner un ejemplo

>www.infobae.com/espana/2025/11/19/anticorrupcion-considera-veraces-las

¿De verdad estas tan desinformado?
Barney_77 #4 Barney_77
#3 No se que me estas contando, pero aqui esta describiendo un pitufeo exactamente igual que el que hacia el PP
Ratoncolorao #11 Ratoncolorao
#4 ¿Y las pruebas?
camvalf #1 camvalf
¿Y donde está el problema que el suegro financiará la campaña? Siempre que fuera declarado.
El narco del yate de Fakejoo dijo que no recordaba cuando dinerito doy al PP y no he visto titulares con esa noticia, que me parece más relevante.
Barney_77 #2 Barney_77
#1 "Confiesa que él repartía el dinero de los donantes entre inmigrantes para que lo ingresaran en pequeñas cantidades" Te quedas en el dedo y te estan marcando la Luna. Pitufeo como el que hacian los ladrones del PP, pero todo son excusas y explicaciones cuando son mios los que lo hacen...
Escafurciao #3 Escafurciao
#2 y otros se quedan viendo en la luna.
#5 poxemita
#1 eso en caso de ser cierto, plantea 2 problemas, por un lado lo que dice #2, y por otro elsupuesto origen del dinero del suegro.
#10 mercure
Pruebas??????????????
aupaatu #13 aupaatu
Con el dicen que dijo que lo oí , tienen para la perpetua con un juez que afines un poco .
ExLibris #14 ExLibris
¿Y bien?
Andreham #15 Andreham
Pues a ver, si lo dice "horas antes de comparecer ante el supremo", supongo que en el supremo también lo dirá. Y entonces, tendrá que mostrar pruebas de lo que dice o pedírselas a la UCO, que seguro que ya las tiene preparadas :troll:
