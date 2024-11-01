Kansas informa a residentes trans que sus licencias de conducir perderán su validez el jueves [ENG]

A los residentes transgénero de Kansas se les informa, en vísperas de la entrada en vigor de una nueva ley estatal, que sus licencias de conducir serán consideradas inválidas a partir del jueves. “De acuerdo con la nueva ley, si la indicación de género/sexo en el anverso de su credencial actual no coincide con el sexo que se le asignó al nacer, se le indica que entregue su credencial actual a la División de Vehículos de Kansas”, se lee en la carta, de la cual The Star revisó varias copias.
Creo que es el mismo caso que las mujeres que cambian de apellido al casarse y deberán certificar el cambio en la documentación.
Como no tienen DNI, la otra manera de identificarse es con el carnet de conducir.
Y he visto videos donde están diciendo que los trámites para corregir estos problemas están "empantanados".
Por cierto, también lo están haciendo con los apellidos de las mujeres casadas.
Báiscamente están buscando cualquier excusa para anularte el documento que te acredita como votante, y eternizar cualquier trámite burocrático que te permitiria corregirlo para poder votar.
O sea, están haciendo exactamente la clase de cosas por las que Maduro, habiendo "ganado" unas elecciones, se le consideraba un dictador igualmente.
La extrema derecha es así: te vende que el problema de tu dolor de cabeza no es dormir 3 horas al día, sino que tienes un pie que te odia y te provoca migrañas. Si eres tan imbécil como para votarles, te meterán un tiro en el pie y después te dirán que te duelen la cabeza y el pie por culpa de una mano.
Ahora piensa que suele votar mayoritariamente ese sector de población.