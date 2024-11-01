edición general
Kansas informa a residentes trans que sus licencias de conducir perderán su validez el jueves [ENG]

A los residentes transgénero de Kansas se les informa, en vísperas de la entrada en vigor de una nueva ley estatal, que sus licencias de conducir serán consideradas inválidas a partir del jueves. “De acuerdo con la nueva ley, si la indicación de género/sexo en el anverso de su credencial actual no coincide con el sexo que se le asignó al nacer, se le indica que entregue su credencial actual a la División de Vehículos de Kansas”, se lee en la carta, de la cual The Star revisó varias copias.

Feindesland #1 Feindesland
Vaya ganas de molestar...

:palm:
5 K 67
cosmonauta #6 cosmonauta
#1 Probablemente tampoco les dejarán votar.

Creo que es el mismo caso que las mujeres que cambian de apellido al casarse y deberán certificar el cambio en la documentación.
4 K 55
#11 Alcalino
#5 #6 Exacto, es por el voto.

Como no tienen DNI, la otra manera de identificarse es con el carnet de conducir.

Y he visto videos donde están diciendo que los trámites para corregir estos problemas están "empantanados".

Por cierto, también lo están haciendo con los apellidos de las mujeres casadas.

Báiscamente están buscando cualquier excusa para anularte el documento que te acredita como votante, y eternizar cualquier trámite burocrático que te permitiria corregirlo para poder votar.

O sea, están haciendo exactamente la clase de cosas por las que Maduro, habiendo "ganado" unas elecciones, se le consideraba un dictador igualmente.
3 K 54
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Lo que de verdad importa a la derecha: fastidiar a los que no les gustan.
6 K 58
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#2 #1Es un incordio. Llega un momento en el que ya te Kansas
0 K 10
reivaj01 #10 reivaj01
#9 Y, si eres argentino, te Arkansas.
0 K 11
#4 tyrrelco
Hay que acabar con los indefensos que no son como nosotros. Jodida lógica, eso es lo que viene para este país con Coz en la vicepresidencia.
2 K 32
#3 Suleiman
Has de ser un buen macho para conducir una ranchera....
0 K 13
Cehona #12 Cehona
El país de la libertad.
0 K 13
Pointman #14 Pointman
Más supresión de votantes.
0 K 12
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Joder, no entiendo de verdad, pero que ganan con eso?
0 K 10
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#5 Joder a un grupo al que han demonizado para que los subnormales de sus votantes estén contentos.

La extrema derecha es así: te vende que el problema de tu dolor de cabeza no es dormir 3 horas al día, sino que tienes un pie que te odia y te provoca migrañas. Si eres tan imbécil como para votarles, te meterán un tiro en el pie y después te dirán que te duelen la cabeza y el pie por culpa de una mano.
4 K 43
Cyllanita #13 Cyllanita
#5 que no puedan votar al no tener un documento válido para poder hacerlo. No sé si en ese mismo estado donde la persona que no tenga el mismo apellido/nombre en su partida de nacimiento y carnet de conducir tampoco podrá votar por lo que muchas mujeres que al casarse toman el apellido del marido tampoco lo podrán hacer.

Ahora piensa que suele votar mayoritariamente ese sector de población.
0 K 6

