Kansas informa a residentes trans que sus licencias de conducir perderán su validez el jueves [ENG]

A los residentes transgénero de Kansas se les informa, en vísperas de la entrada en vigor de una nueva ley estatal, que sus licencias de conducir serán consideradas inválidas a partir del jueves. “De acuerdo con la nueva ley, si la indicación de género/sexo en el anverso de su credencial actual no coincide con el sexo que se le asignó al nacer, se le indica que entregue su credencial actual a la División de Vehículos de Kansas”, se lee en la carta, de la cual The Star revisó varias copias.