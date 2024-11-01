Kamala Harris, un año después de su derrota: “Los magnates se han doblegado ante un tirano”

La ex candidata demócrata, que deja abierto su futuro político, dice que el segundo mandato de Donald Trump es peor de lo que esperaba y que “las cosas irán a peor antes de mejorar”. Kamala Harris dice ahora que fue “imprudente” dejar en manos de Biden la decisión de presentarse a la reelección
Es algo que se viene cocinando desde hace décadas y si EEUU se convierte en una dictadura será porque sus instituciones son débiles y no se hizo lo suficiente para reforzarlas cuando se estaba a tiempo. El gerrymandering es el paradigma de lo que digo.
Lo que pasa a EEUU me recuerda a cuando empezó el covid en China, todos nos reíamos contemplando el espectáculo desde la barrera hasta que pasó lo que tenía que pasar.
Estados unidos está lejos de ser una dictadura, pero el poder que tiene el presidente es algo incompatible con una democracia. Por eso supongo no están entre las democracias plenas del planeta.
¿Por qué te consideras tú un merecedor de la democracia yanki? Si no eres anglosajón, ni protestante, ni rico ... y seguro que ni siquiera rubito.
Tu como mucho allí sirves para servir mesas o regar el jardín. Bueno, si te metes en tu ghetto igual tus iguales te consideran algo.
Pero he dicho yo que la intervención deba ser de estados unidos o he dicho que en un mundo utópico la intervención para defender la democracia debería ser de la ONU?
Dónde he dicho yo que deba ser estados unidos, que tiene infinidad de intereses, deba ser la abanderada de nada??
Pero si hasta he dicho que no es una democracia plena !!
No señora, Trump es una prueba de estrés de las instituciones de EEUU y ya veremos si funcionan los famosos contrapesos o si se va todo al carajo.
Interesante comparación. Aunque de momento, no me está gustando el resultado.
Si hasta pactaron con el nazismo en su momento...