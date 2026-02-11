Kallas rechaza que Ucrania deba celebrar elecciones en plena guerra: "No es buena solución"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha sostenido este miércoles que no es "una buena solución" que Ucrania celebre elecciones presidenciales mientras sigue en curso la invasión de Rusia, señalando que además Moscú no está haciendo "ningún esfuerzo" para alcanzar la paz "en este momento".
O muy antiguas, o muy al final de la guerra, o muy falseadas como las de Putin en 2022
Por qué se dijo que eso de hacer elecciones en guerra... Cómo que no.
Pero aquí lo curioso no es que las haga o no. (Que a mí me la sopla).
Aquí lo que importa es que los ucros no parece puedan decidir nada sin la aquiescencia de usa, kallas. Macron , el papa, dalai lama e hirohito
Estados Unidos Guerra Civil (1861-1865) 1864 (presidenciales) Lincoln reelegid.
Estados Unidos Primera Guerra Mundial (1917-1918) 1916 y 1918 (congresionales)
Estados Unidos Segunda Guerra Mundial (1941-1945) 1944 (presidenciales) Roosevelt
Reino Unido Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 1945 (julio, prefin de guerra) Churchill pierde
Rusia Invasión de Ucrania (2022-) 2024 (presidenciales) Putin gana;
Israel Guerra de Independencia (1948-1949) 1949 (parlamentarias)
1- Ningún país de esa lista tenía territorios invadidos cuando celebró elecciones.
2- Israel estaba en medio de una tregua.
Si esos ejemplos son todo lo que hay...