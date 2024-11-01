KAAN: El caza turco que desafía al FCAS europeo

El prototipo del avión de combate KAAN ha marcado un hito para la industria aeroespacial turca, adelantándose a los retrasos que acumula el programa europeo FCAS, donde España participa junto a Alemania y Francia. Además, Turkish Aerospace ofrece a España abrir vías de cooperación tras la reciente compra de 30 HÜRJET. El avión ya ha realizado dos vuelos de prueba mientras el FCAS retrasa los suyos hasta 2035. Demiroğlu enfatiza que KAAN representa no solo un avión, sino un «ecosistema» que impulsa la industria nacional turca al máximo nivel, po
Están planeando una versión embarcada y creo que los turcos ya están construyendo un portaaviones mayor que el Andolu así que valdrían para el futuro portaaviones que anunció Sánchez.
"La embajada turca, haciendo referencia a un comunicado de la oficina de Erdogan, afirmó que el presidente instó a Trump a poner fin a las sanciones de la CAATSA, finalizar el acuerdo sobre el F-16 y restaurar el papel de Turquía en el programa F-35 para impulsar la cooperación en materia de defensa..."