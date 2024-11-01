La Justicia de Israel reanudará este domingo el juicio por corrupción contra Netanyahu

"Tras retirar el estado de emergencia vigente en todo el país y debido a la reanudación del trabajo en el sistema judicial israelí, las vistas tendrán lugar de forma ordinaria", ha indicado la Justicia en un comunicado.
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Cuando Trump o este pavo no quieren ir a un juicio tienen que montar una guerra y un genocidio para distraer la atención y evitar o retrasar las consecuencias legales de los delitos que han cometido.
El capitalismo es corrupción y cuando alcanza la jefatura del estado es casi imposible luchar contra él.