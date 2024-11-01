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La Justicia de Israel reanudará este domingo el juicio por corrupción contra Netanyahu

La Justicia de Israel reanudará este domingo el juicio por corrupción contra Netanyahu

"Tras retirar el estado de emergencia vigente en todo el país y debido a la reanudación del trabajo en el sistema judicial israelí, las vistas tendrán lugar de forma ordinaria", ha indicado la Justicia en un comunicado.

| etiquetas: netanyahu , sionismo , israel
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Gry #2 Gry
Si hacen una pausa cada vez que Israel invade un país no van a acabar nunca...
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Supercinexin #5 Supercinexin
Momento perfecto para mandar cincuenta o cien Shahabs a los juzgados donde se esté celebrando el número circense y acabar con el Diablo y con todos los demonios que hayan ahí alrededor suyo.
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Guanarteme #3 Guanarteme
¡Justicia de Israel, antisemita! :troll:
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pepel #1 pepel
A ver si es mejor que en España.
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SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
La que ha liado para salir indemne de sus corruptelas. Satanás es un aprendiz al lado de Netannazi.
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devilinside #4 devilinside
Jodeeeeer, a ver qué bombardean estos días ¿La ONU?
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#6 guuilesmiz
#4 eso ya lo han hecho. Los cascos azules son la ONU, no? Ayer secuestraron a un casco azul español según he leído
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devilinside #11 devilinside
#6 Con la sede tampoco tendrán ningún problema. Está en NY, y le pueden echar las culpas a los iraníes. Perfecto para el Naranjután también
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NinjaBoig #7 NinjaBoig
Es la hora de las nukes! :popcorn:
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Nube_Gris #9 Nube_Gris
Cuando yo no quiero ir a un sitio simplemente me quedo en casa y no voy.

Cuando Trump o este pavo no quieren ir a un juicio tienen que montar una guerra y un genocidio para distraer la atención y evitar o retrasar las consecuencias legales de los delitos que han cometido.

El capitalismo es corrupción y cuando alcanza la jefatura del estado es casi imposible luchar contra él.
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Solinvictus #8 Solinvictus
Este sábado se lía
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menéame