La justicia europea prohíbe la venta de ginebras sin alcohol con la etiqueta ‘gin’

Accesible en formato lectura. Las ginebras sin alcohol no pueden ir identificadas con la palabra “gin”. Así de claro se ha pronunciado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia en la que ha dado la razón a una asociación alemana y ha prohibido la venta de bebidas sin alcohol que lleven la etiqueta que hace referencia a dicha bebida destilada.