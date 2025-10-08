edición general
La justicia europea prohíbe la venta de ginebras sin alcohol con la etiqueta ‘gin’

Accesible en formato lectura. Las ginebras sin alcohol no pueden ir identificadas con la palabra “gin”. Así de claro se ha pronunciado este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en una sentencia en la que ha dado la razón a una asociación alemana y ha prohibido la venta de bebidas sin alcohol que lleven la etiqueta que hace referencia a dicha bebida destilada.

comentarios
dabiologo #2 dabiologo
Claro, son SIN.
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#2 Pongame un Sintonic
#8 Perico12
#5 mis dies
pepel #4 pepel
No alcanzo si lo que está prohibido es la ginebra ó el Gin.
#12 Pitchford *
¿Y como se tiene que llamar? ¿Bebida con sabor parecido a la ginebra, pero sin alcohol? Cuanta tontería..

Editado: Ah! No.. que tampoco. Pues a ver como diferenciamos una bebida sin con sabor a ginebra de otra con sabor a tequila por ejemplo... ¿Por las plantitas en la etiqueta?
Pero también señala que el propio reglamento prohíbe hacer descripciones como “sabor a ginebra”, por lo que eleva sus dudas al respecto.
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Pero las hamburguesas pueden ser vegetales o veganas. :roll:
Robus #10 Robus
#9 eso me hace recuperar la esperanza en la humanidad!
adimdrive #11 adimdrive
#1 y las cervezas 0,0 :wall:
platypu #3 platypu
Y la leche?
#6 rogerillu
#3 milktonic
timeout #7 timeout
Vale la ginebra no puede ser sin alcohol, pero ¿la cerveza?
