La justicia declara a Julio Iglesias padre biológico de un hombre de 43 años tras negarse a la prueba de paternidad /HEMEROTECA/

Casi medio siglo después, uno de los hijos del cantante Julio Iglesias ha visto reconocida su condición de hijo biológico. El Juzgado de Primera Instancia, en su reciente sentencia de 9 de julio, ha estimado la demanda de filiación paterna extramatrimonial iniciada por el vástago, que también ha visto reconocida la impugnación contra la paternidad del hasta entonces reconocido como su padre. El demandante, nacido en el año 1976, alega haber sido concebido como fruto de la relación íntima mantenida por su madre y el cantante en verano de 1975.

#2 omega7767
noticia del 2019!!!!
#3 Milmariposas
#2 Ya he precisado en el título de la noticia que es "hemeroteca". No sé si lo has visto.
#5 omega7767
#3 pues no, leí el título y la palabra HEMEROTECA me sale en una linea diferente y ni la noté!!! :-D
#6 yarkyark
#3 La has metido en actualidad.

cc #5
#7 Milmariposas
#6 Es que actualidad va junto con sociedad. Hay una categoría de hemeroteca?
#9 Tensk
#3 Puedes decir que es de hemeroteca, claro, pero lo que vienes es a por un poco de karma.
#4 EISev
#0 categoria "actualidad"
#1 Feindesland
el hijo tiene ahora 50 tacos...

xD xD

Esto no es oportunismo ni ná...

xD
