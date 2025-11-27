edición general
Justícia autoriza máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas

Justícia autoriza máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas

Este Departament de la Generalitat de Catalunya las ha autorizado para garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales y como parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+ en prisiones catalanas. No ha gustado al Sindicato de Funcionarios porque "no responde a las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario y evidencia una mala gestión de prioridades. La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario con recursos, personal e infraestructuras dignas".

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
La cera atenta contra sus derechos.
6
penanegra #3 penanegra
#1 supongo será más cara a la larga
0
#8 Bottle
#1 Sin entrar a opinar más sobre la noticia, se supone que la depilación laser es definitiva, y la cera no. Pero a lo mejor lo sabes y solo querías hacer el chiste.
2
Gry #10 Gry
#1 España es firmante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
1
tul #12 tul
#10 con no investigar las denuncias ya nos sobra
0
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos
#13 soy anarquista...
2
#15 Ethereum
#14 jajaja, vaya diarrea mental entonces
3
#5 endy
Luego llegan las elecciones y se sorprenden de los resultados
3
#21 guillersk
NO es magia, son tus impuestos
2
Torrezzno #17 Torrezzno
Distópico es poco
1
pazentrelosmundos #24 pazentrelosmundos
#23 no estarás viendo cosas de drags?
Porque no son transexuales per se.
0
ElBeaver #25 ElBeaver
#24 la más conocida es Bibiana Fernández , jamás la verás de reponedora de súper
0
#4 javi618
Me parecería bien si antes la población que no está en la cárcel y paga religiosamente sus impuestos recibiera unos servicios públicos decentes. Pero no es el caso.
1
ElBeaver #6 ElBeaver
También el vestuario, maquillaje y tacones de aguja
4
pazentrelosmundos #11 pazentrelosmundos
#6 eso es lo que sale que usan en tu página porno de confianza?
0
ElBeaver #23 ElBeaver
#11 es lo que veo en la tele, ninguna trans se parece a una mujer obrera
0
Mala #19 Mala
Es de suponer que esas máquinas también las podrean utilizar el resto de los reclusos o reclusas. No tiene mucho sentido que sean solamente para los grupos trans.
0
Kmisetas #22 Kmisetas *
Cataluña con cárceles que se caen a pedazos, funcionarios sin personal, fugas, agresiones… y la prioridad del Govern es meter láser de depilación como si fueran a montar un Sephora en Brians.

Luego te preguntan por qué la gente se ríe: tienes un sistema penitenciario con infraestructuras del siglo pasado y protocolos del siglo Disney. Y mientras los sindicatos piden más recursos básicos, el Departament va y presume de “garantizar derechos” a golpe de aparatito estético.

No falla: la izquierda…   » ver todo el comentario
1
Manuel.G #7 Manuel.G
Pregunta, ¿A qué carcel se envía a un transexual? ¿A la de su sexo biologico o a la del genero percibido?
0
Connect #16 Connect *
#7 A la de su género legalizado. Aunque pueden elegir si apelan. No hay muchas en España, apenas un centenar, pero apenas un 8% están en módulos masculinos.
0
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
Para mear y no echar gota.
0
#2 carlosjpc
Bego, calienta que entras
5
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos *
#2 en fin... Ya salió el que se cree graciosin. El simpaticu del bar que está solo en una esquina porque da vergüenza ajena.

Llega la Navidad, tu familia debe estar dando palmes con les oreyes por tener a tan ilustre invitado.
3
#13 Ethereum
#9 Pero qué os dan los políticos para insultar a un desconocido por semejante estupidez? A qué sabe su culo?
4

