Justícia autoriza máquinas de depilación láser para la población trans de las cárceles catalanas

Este Departament de la Generalitat de Catalunya las ha autorizado para garantizar los derechos de los internos trans e intersexuales y como parte del despliegue de protocolos específicos para colectivos LGTBIQ+ en prisiones catalanas. No ha gustado al Sindicato de Funcionarios porque "no responde a las necesidades reales y urgentes del sistema penitenciario y evidencia una mala gestión de prioridades. La reinserción no depende de máquinas de depilación láser, sino de un sistema penitenciario con recursos, personal e infraestructuras dignas".
| etiquetas: depilacion , laser , trans , prisiones , generalitat , lgtbiq+
Porque no son transexuales per se.
Luego te preguntan por qué la gente se ríe: tienes un sistema penitenciario con infraestructuras del siglo pasado y protocolos del siglo Disney. Y mientras los sindicatos piden más recursos básicos, el Departament va y presume de “garantizar derechos” a golpe de aparatito estético.
No falla: la izquierda… » ver todo el comentario
Llega la Navidad, tu familia debe estar dando palmes con les oreyes por tener a tan ilustre invitado.