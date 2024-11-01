La Justicia advierte que es obligatorio intentar negociar antes de interponer una demanda por ocupación o morosidad

Los propietarios de una vivienda ocupada sin permiso o porque el inquilino dejó de pagar, tienen obligación de intentar negociar con ellos antes de poner una demanda, tal como dicta la Ley de Eficiencia de la Justicia en vigor desde el 3 de abril, que busca promover pactos extrajudiciales para desatascar los tribunales. En caso de impagos, se debe demostrar que se ha pedido el dinero al moroso y que en la demanda se ofrezca eliminar parte de la deuda o su totalidad. Esta obligación es solo para particulares, no si el casero es un ente público.