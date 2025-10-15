Juristas avisan de que la reforma del Gobierno rebaja la protección del aborto

Consideran que la reforma en ningún caso ofrece mayor protección que las últimas sentencias del Constitucional e incluso abre la puerta a imponer limitaciones a las mujeres. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de "la mejor manera de defender este derecho", pero diversos juristas apuntan a que su propuesta en realidad rebaja la actual protección del aborto. "Dejaría de ser un derecho fundamental", advierte Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.