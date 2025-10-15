Juristas avisan de que la reforma del Gobierno rebaja la protección del aborto

Consideran que la reforma en ningún caso ofrece mayor protección que las últimas sentencias del Constitucional e incluso abre la puerta a imponer limitaciones a las mujeres. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de "la mejor manera de defender este derecho", pero diversos juristas apuntan a que su propuesta en realidad rebaja la actual protección del aborto. "Dejaría de ser un derecho fundamental", advierte Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.
Para blindarlo hay que meterlo como derecho fundamental, y no meterlo como la vivienda (que NO lo es) pero no lo hace porque es todo humo y propaganda y encima a costa de dejarla aún peor por puro postureo e interés en hacer el bienqueda
