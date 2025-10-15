edición general
9 meneos
16 clics
Juristas avisan de que la reforma del Gobierno rebaja la protección del aborto

Juristas avisan de que la reforma del Gobierno rebaja la protección del aborto

Consideran que la reforma en ningún caso ofrece mayor protección que las últimas sentencias del Constitucional e incluso abre la puerta a imponer limitaciones a las mujeres. El propio Pedro Sánchez ha asegurado que se trata de "la mejor manera de defender este derecho", pero diversos juristas apuntan a que su propuesta en realidad rebaja la actual protección del aborto. "Dejaría de ser un derecho fundamental", advierte Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

| etiquetas: juristas , avisan , reforma , gobierno , rebaja , protección , mujeres
8 1 0 K 119 actualidad
5 comentarios
8 1 0 K 119 actualidad
Harkon #1 Harkon
Lo de siempre del PSOE, política de titulares de "vamos a blindar el aborto en la constitución" por pura propaganda, luego lees la letra pequeña y la deja peor de lo que está ahora mismo tras las sentencias del constitucional.

Para blindarlo hay que meterlo como derecho fundamental, y no meterlo como la vivienda (que NO lo es) pero no lo hace porque es todo humo y propaganda y encima a costa de dejarla aún peor por puro postureo e interés en hacer el bienqueda
3 K 42
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Bueno, no pasa nada, la reforma no va a salir adelante, esto no es más que una maniobra para intentar evitar una sangría de votos por el lado de las mujeres a causa de los diputados puteros.
0 K 16
#5 sorecer
jajajajajajajjaa. Y en tu cabeza suena bien y todo.. maaaadre
0 K 10
#3 intotheflow
O ignoran cómo se interpreta la constitución o apuestan a que la mayoría lo ignora y a que nadie les pondrá sobre aviso.
0 K 7

menéame