La Junta echa al traste la plantación de castaños promovida por el Ministerio de Asuntos Sociales en Las Médulas

Un centenar de voluntarios llegados desde distintos puntos de la geografía nacional se daban cita a las diez de la mañana de este sábado en Las Médulas en respuesta a la llamada por redes sociales que habían realizado desde la Asociación ADR Bierzo-Cabrera, una iniciativa denominada "Souto Vivo" que pretendía la plantación de 500 plantones de castaño. Pero lo único que pudieron realizar fue el traslado de las plantas a las fincas, en donde permanecerán a la espera de que la Junta de Castilla y León estudie el recurso que han presentado