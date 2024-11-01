edición general
Julia Otero: "Un musulmán, inmigrante y socialista se ha convertido en el alcalde de la capital del mundo"

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York tras ganar las elecciones. Una victoria que impulsa al ala izquierda demócrata y tensiona la relación entre la ciudad más poblada del país y el Gobierno de Donald Trump. El alcalde electo acertó con su apuesta de centrarse en el alto coste de la vida de la Gran Manzana y sedujo a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos.

Torrezzno #1 Torrezzno *
Un tipo con dinero se ha convertido en alcalde de Nueva York. El tipo creció en un vecindario top, estudió en un sitio top y se codeó con la jet set. Me resulta curioso como el sector entusiasta de la izquierda obvia unos orígenes que siempre son la base de la crítica a la meritocracia

En España seria lo que llamamos un pijo
3
RanaPaca #6 RanaPaca *
#1 si este señor es o no de izquierda no me atrevo a juzgarlo porque no me he informado al respecto, pero.. solo se puede ser de izquierda si vienes de familia obrera?? Si tienes éxito en tu trabajo y ganas a partir de cierto umbral, ya no puedes apoyar políticas socialistas, o como funciona esto?
0
Torrezzno #7 Torrezzno *
#6 difícilmente. Si nunca te ha faltado de nada no vas a entender de verdad lo que se siente. El ADN de pobre o de rico lo marca la infancia. Si no has tenido que currar en dos trabajos para llenar la nevera, si nunca te han dolido los pies de estar horas de pie difícilmente lo vas a entender. Eres un rico, con amigos ricos que pretendes entender a los pobres desde una posición de privilegio.

Mira Carlos Marx y otros ideólogos, disertan sobre los pobres sin saber realmente lo que es serlo
0
#12 ercharli
#7
Si nunca te ha faltado de nada, pero tienes un mínimo de empatía y conciencia, puedes ver y sentir a los que están más abajo por el contacto, roce, relación con ellos.
Y a través de su sentir, comparar.
Que al igual me equivoco, seguro que si. Buen domingo
2
JuanCarVen #14 JuanCarVen
#6 Toda la vida la política la hacen los que tienen las necesidades económicas cubiertas.
0
Shuquel #8 Shuquel
#1 Lo importante no es de dónde vengas sino hacia dónde vas.
1
Mltfrtk #9 Mltfrtk
#1 No tiene que ver. Fidel Castro o el mismo Ernesto Guevara también venían de familias acomodadas.
1
Torrezzno #11 Torrezzno
#9 efectivamente, para mandar sobre los pobres siempre valen.
0
Andreham #10 Andreham
#1 Está claro que alguien de izquierda tiene que revolverse en el barro, ser huérfano sin padres conocidos, vivir debajo de un puente, llevar un triciclo hecho con cartón, vestir con pieles de animales muertos de forma natural y dios le perdone si cobra un sueldo superior al SMI.

Mientras tanto, la derecha puede estar llena de hijos de puta asesinos, de vendepatrias, de psicópatas y ladrones que tienen más dinero que todos sus votantes juntos y aún habrá quien diga "es que tienen que ser así".
2
JuanCarVen #13 JuanCarVen
#1 accionista del Oviedo
0
Asimismov #2 Asimismov
NYC no creo que siga siendo la capital del mundo, ni en las películas.
2
Xergi #3 Xergi
En mi opinión, la hipérbole de que New York es la capital del mundo, podría tener sentido hace 30 años, si bien su peso especifico es grande, este se ha ido moviendo mas hacia el mar de China a urbes como Shanghai. A bote pronto lo único diferencial es Wall Street y hasta en eso van a perder el terreno. No tengo en mente nada en que piense en New York y diga que son los putos amos.
2
emmett_brown #4 emmett_brown
Nueva York es la capital del mundo tanto como Talavera de la Reina.
0
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo *
Veo aquí la paradoja de que al destacar estas características, en lugar de normalizarlo, como se pretende, se produce el efecto contrario.
0

