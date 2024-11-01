Julia Otero: "Un musulmán, inmigrante y socialista se ha convertido en el alcalde de la capital del mundo"

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York tras ganar las elecciones. Una victoria que impulsa al ala izquierda demócrata y tensiona la relación entre la ciudad más poblada del país y el Gobierno de Donald Trump. El alcalde electo acertó con su apuesta de centrarse en el alto coste de la vida de la Gran Manzana y sedujo a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos.