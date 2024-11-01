Julia Otero: "Un musulmán, inmigrante y socialista se ha convertido en el alcalde de la capital del mundo"

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York tras ganar las elecciones. Una victoria que impulsa al ala izquierda demócrata y tensiona la relación entre la ciudad más poblada del país y el Gobierno de Donald Trump. El alcalde electo acertó con su apuesta de centrarse en el alto coste de la vida de la Gran Manzana y sedujo a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos.
En España seria lo que llamamos un pijo
Mira Carlos Marx y otros ideólogos, disertan sobre los pobres sin saber realmente lo que es serlo
Si nunca te ha faltado de nada, pero tienes un mínimo de empatía y conciencia, puedes ver y sentir a los que están más abajo por el contacto, roce, relación con ellos.
Y a través de su sentir, comparar.
Que al igual me equivoco, seguro que si. Buen domingo
Mientras tanto, la derecha puede estar llena de hijos de puta asesinos, de vendepatrias, de psicópatas y ladrones que tienen más dinero que todos sus votantes juntos y aún habrá quien diga "es que tienen que ser así".