Jugadores plantean dejar de comprar memoria DRAM por la subida de precios a modo de boicot a los fabricantes

Estamos viendo cómo el debate sobre la memoria DRAM se está calentando dentro de la comunidad de gamers, y no precisamente por algo técnico o problemas varios. En varios foros, especialmente en Reddit, muchos jugadores están planteando una idea que hasta hace poco habría sonado exagerada, pero que ahora gana fuerza: organizar un boicot coordinado y dejar de comprar memoria DRAM para presionar a la industria ante lo que se percibe como una subida de precios injustificada.

mr_b #1 mr_b
Perdonad que ponga la nota discordante, pero estas acciones individuales o colectivas de "dejar de comprar" no sirven para nada. Primero, porque, como consumidores, nos quedamos sin producto (que quizás necesitemos; se ve poco con la memoria RAM, pero mucho con productos básicos como es la comida) y, segundo, porque toda la producción de 2026 ya está vendida.

A los fabricantes les da igual que durante 2026 los gamers no compren memoria RAM porque no tienen, porque ya está totalmente vendida. Y para 2027 no os preocupéis que la necesidad de renovación de equipos será acuciante y a los jugadores no les quedará otro remedio que pagar lo que les pidan si quieren una máquina nueva.
#2 hokkien
#1 eso venía a decir, según he ido leyendo, el aumento de precio se debe a la alta demanda. Ergo, el boicot es inútil.
#6 omega7767
#2 si el precio es debido a la alta demanda, el boicot baja la demanda ... y potencialmente el precio
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Yo como medida de protesta pienso jugar en mi Specturm 128Ks y a tomar por culo.
germanso #10 germanso
#3 128K? Luxury!!!!
En mis tiempos nos bastaban con 16K!
Y el primero que entró en casa era un ZX81 con 1K de memoria!!!!
Estos niños de hoy en día no saben lo que es necesitar memoria! :-D
mikelx #4 mikelx
#1 a diabde hoy además los jugadores solo suponen una fraccion pequeña de la demanda, el boicot seria negligible aunque lo respetase todo el mundo.
#5 Mutiko30
que boicoteen a los programadores y les pidan que generen codigos mejor trabajados? no se, me parece que ya nos roban por todos los productos.
#7 omega7767
#5 la culpa del informático ....
#8 Mutiko30
#7 No, del programador y del mundo por no usar linux y del planeta por no tener mas tierras raras!!
Graffin #9 Graffin
#5 Ese es el camino.
Que dejen de sacar juegos de mierda con gráficos de 2010 con requerimientos de PCs de 2030.
Que empiecen a optimizar los juegos o que se los metan por el ojal.
#14 Archaic_Abattoir
¡juas! Ni de coña. Te digo lo que va a pasar: Nada.
Todos comprarán igual. Los gamers son consumistas de primer nivel: Mierda que les ponen en una caja, mierda que compran.
a69 #11 a69
Dejar de comprar juegos que demanden cantidades ingentes de RAM y listos.
#12 TusT
Los jóvenes en España no compran casa para que bajen los precios :troll: :troll:
#13 TusT
Los centros de IA las necesitan 24h pero los gamers como muchos juegan ¿20 horas? al día...

¿ Se podría crear un sistema para que alquilen procesamiento de sus CPUs cuando no las usan?
