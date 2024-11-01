Jugadores plantean dejar de comprar memoria DRAM por la subida de precios a modo de boicot a los fabricantes

Estamos viendo cómo el debate sobre la memoria DRAM se está calentando dentro de la comunidad de gamers, y no precisamente por algo técnico o problemas varios. En varios foros, especialmente en Reddit, muchos jugadores están planteando una idea que hasta hace poco habría sonado exagerada, pero que ahora gana fuerza: organizar un boicot coordinado y dejar de comprar memoria DRAM para presionar a la industria ante lo que se percibe como una subida de precios injustificada.
A los fabricantes les da igual que durante 2026 los gamers no compren memoria RAM porque no tienen, porque ya está totalmente vendida. Y para 2027 no os preocupéis que la necesidad de renovación de equipos será acuciante y a los jugadores no les quedará otro remedio que pagar lo que les pidan si quieren una máquina nueva.
En mis tiempos nos bastaban con 16K!
Y el primero que entró en casa era un ZX81 con 1K de memoria!!!!
Estos niños de hoy en día no saben lo que es necesitar memoria!
Que dejen de sacar juegos de mierda con gráficos de 2010 con requerimientos de PCs de 2030.
Que empiecen a optimizar los juegos o que se los metan por el ojal.
Todos comprarán igual. Los gamers son consumistas de primer nivel: Mierda que les ponen en una caja, mierda que compran.
¿ Se podría crear un sistema para que alquilen procesamiento de sus CPUs cuando no las usan?