Una jueza de Madrid abre una investigación a Cerdán por “faltar a la verdad” en la Comisión del Senado

Una jueza de Madrid ha admitido a trámite una querella por falso testimonio contra ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, encarcelado desde el pasado junio por su presunta implicación en una trama de amaño de contratos y cobro de mordidas.

9 comentarios
smilo
Me parece perfecto, después de esto para cuando a Miguel Ángel Rodríguez?
NoMeVeas
#1 Nunca. Apuesto 1000 euros
oceanon3d
#1 A mi no; es otro caso de creatividad judicial estrafalaria. No se basa en hechos contrastados en sede judicial sino en un informe parcial de la UCO para denunciar del falso testimonio. Algo muy estrafalario con jurisprudencia actual en mano.

Pero hoy necesita titulares el PP ante la comparecencia de Pedro en el Senado y es una especie de cabeza de caballo.


Me temo que estamos ante otro; el que pueda que haga. De oca en oca y tiro porque me toca.
Marisadoro
#1 ¿Y M. Cospedal?
juvenal
#1 Me parece bastante más grave lo de MAR por ser en sede judicial en calidad de testigo
concentrado
#1 Si vas a esperar, mejor que te agencies una buena silla.
manzitor
No dice la noticia quién ha puesto la querella?
oceanon3d
#4 Manos limpias.
autonomator
Anda, como a M. Rajoy... espera... oh
