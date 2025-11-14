edición general
El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y portavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá cometido una noche de finales de octubre de 2021, tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso RTVE, en el que el magistrado ve indicios de delito contra la libertad sexual. El juez pone fin a la instrucción y da diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En el auto, el magistrado habla ...

nemeame #1 nemeame
Ale Iñigo, disfruta de lo que has ayudado a crear
8 K 89
Quel #3 Quel
#1 Ya ... pero el precedente judicial que puede sentar es peligroso. Muy peligroso.
1 K 22
#4 DenisseJoel
#3 Pues que rectifiquen. Esto se puede hacer porque se han generado los mecanismos que lo favorecen.
Muchos de los que lo han promoviendo son los primeros que pueden caer.
0 K 11
#5 Tecar
#1 ¿Qué ha ayudado a crear?
0 K 7
Pertinax #9 Pertinax
#5 No hay denuncias falsas, hay una derecha fanática cuyo trabajo es criminalizar a las mujeres
I. Errejón
3 K 54
#10 Hynkel
#5 La presunción de culpabilidad del hombre, y que las denuncias falsas sólo son el 0.0000000001% del total.

Cuando la realidad, que la saben sobre todo las aseguradoras, es que cuando hay pasta de por medio hay en torno a un 30% de mentirosos. Que se pueda probar, probablemente el porcentaje real llega más alto.
1 K 18
Estoeslaostia #13 Estoeslaostia
#1 sabes que esto que dices es una tontá mu grande.
Y aún así lo escribes.
Dios te va a castigar a rezar muchos padresnuestros y 19 avemarías.
0 K 8
#8 DonaldBlake
Íñigo, repite conmigo: "yo sí te creo, hermana".
3 K 47
salchipapa77 #14 salchipapa77
Jajaja es pura poesía todo el caso en sí xD xD xD xD
2 K 32
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
come karma millhouse
2 K 32
Artillero #2 Artillero
Esto ya viene de lejos...  media
2 K 27
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Si la fecha del juicio coincide con la matrícula de una moto será culpable, si es con la de un coche inocente
0 K 16
#7 Borgiano
Qué ha hecho ahora el monstruo de Lavapies?
0 K 8

