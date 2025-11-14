El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá

El juez Adolfo Carretero ha acordado procesar al exdiputado y portavoz de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá cometido una noche de finales de octubre de 2021, tal y como consta en el auto al que ha tenido acceso RTVE, en el que el magistrado ve indicios de delito contra la libertad sexual. El juez pone fin a la instrucción y da diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos solicitando la apertura de juicio oral o el archivo de la causa. En el auto, el magistrado habla ...