El juez Peinado expulsa a Manos Limpias del 'caso Begoña Gómez'
El juez toma esta decisión el mismo día que el abogado del pseudosindicato ultra dejara el caso porque había dejado de ser un asunto jurídico para convertirse en una causa política.
juez peinado
,
expulsión
,
begoña gómez
#2
devilinside
Joder, los cutres de los cojones, ni pagar la fianza. Ahora tengo claro que el problema con el abogado va a ser también de falta de fondos
7
K
75
#8
BastardWolf
#2
tiene toda la pinta
0
K
10
#9
devilinside
#8
Pero además de mucha pasta, tal y como les ha puesto en el escrito de renuncia a la defensa
0
K
12
#1
tetepepe
Se ha llevado el scathergories.
3
K
45
#6
thorpedo
La pregunta es que si la acusación que empezó la causa ha sido expulsada ahora por no pagar y no cuando decía que estaba basada en posiblemente noticias falsas... Que país!
2
K
37
#3
UNX
*
"Juan Carlos Peinado expulsa a Manos Limpias porque no ha enviado el justificante del pago de la fianza para ser acusación popular."
No los llamaría fachapobres por el montón de dinero que tienen detrás. No creo que la causa haya sido la falta de dinero sino que son simplemente retrasados. O simplemente han visto que Begoña va a ir p'alante y ya no necesitan seguir con el paripé.
1
K
34
#10
Andreham
Si hay otras acusaciones, simplemente ellos ya han hecho su trabajo, que es hacer de punta de lanza y asegurarse que el asunto vaya p'alante.
Ahora se retiran y a por el siguiente.
1
K
22
#4
oceanon3d
Se podía haber expulsado a el mismo y acabar de una vez con esta charanga.
1
K
11
#5
OrialCon_Darkness
Si expulsa a manos warras, no debería también eliminar todo lo que implique de esa gente en la denuncia? Porque total, lleva más de un año y todavía no ha conseguido sacar nada, y mira que se está inventando investigaciones eh
0
K
10
#11
Graffin
Solo necesitaban que saliese bien uno de los 3 juicios. Ya ha caído el fiscal así que los otros dos son innecesarios. Hay que ahorrar pasta que la cosa está muy mal.
0
K
9
#7
EldelaPepi
Ya no tienen donaciones suficientes para esto, o han visto que va a hacer aguas el tema y se guardan los recursos para otra víctima.
Esto no me lo esperaba.
0
K
8
