El juez abre una pieza separada para indagar en los pagos en metálico del PSOE y la declara secreta ante la "gravedad" de los hechos
El juez ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes y ha trasladado a la Fiscalía los datos aportados por el partido.
etiquetas
psoe
pagos en efectivo
7
1
6
11
actualidad
8 comentarios
#1
pepel
www.meneame.net/story/juez-moreno-abre-pieza-separada-secreta-investig
1
K
36
#2
BlackDog
*
Deprisa, parar las rotativas, nuevos titulares para mañana!! Mazón, Mazón, Ayuso Ayuso, PP, PP Trump Trump, Milei, Milei, fascismo, fascismo, Que guapo es Sanchez, Que guapo es Sanchez
2
K
27
#6
Battlestar
#2
Bueno, Trump parece que está a punto de anunciar que va a invadir por la cara un país extranjero, de confirmarse ciertamente eso seria para abrir todos los telediarios, no solo ya los de España si no en el mundo entero
1
K
13
#7
BlackDog
#6
Y lo guapo que es Sánchez que?
0
K
7
#3
johel
*
De hecho ha sido el posoe el que ante la ""ingente"" cantidad de datos presentados y su confidencialidad, pidio al juez medidas de secreto extremo.
Y como me vais a llamar puto rojo por decir esas cosas, aqui os lo explica el muy español
www.elespanol.com/espana/tribunales/20251217/psoe-pide-audiencia-inves
1
K
21
#8
Ovlak
Al panfleto este que regalan en los semáforos se le ha olvidado comentar que la declaración de secreto en las actuaciones la hace por petición del propio PSOE.
0
K
11
#5
Macnulti_reencarnado
*
#_3
a ser posible, hasta después de las elecciones.
0
K
8
#4
VFR
Por favor que alguien descalifique a este juez, al menos llamadle fascista o algo
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
