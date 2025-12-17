edición general
El juez abre una pieza separada para indagar en los pagos en metálico del PSOE y la declara secreta ante la "gravedad" de los hechos

El juez ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes y ha trasladado a la Fiscalía los datos aportados por el partido.

Deprisa, parar las rotativas, nuevos titulares para mañana!! Mazón, Mazón, Ayuso Ayuso, PP, PP Trump Trump, Milei, Milei, fascismo, fascismo, Que guapo es Sanchez, Que guapo es Sanchez
#2 Bueno, Trump parece que está a punto de anunciar que va a invadir por la cara un país extranjero, de confirmarse ciertamente eso seria para abrir todos los telediarios, no solo ya los de España si no en el mundo entero
#6 Y lo guapo que es Sánchez que?
De hecho ha sido el posoe el que ante la ""ingente"" cantidad de datos presentados y su confidencialidad, pidio al juez medidas de secreto extremo.
Y como me vais a llamar puto rojo por decir esas cosas, aqui os lo explica el muy español
www.elespanol.com/espana/tribunales/20251217/psoe-pide-audiencia-inves
Al panfleto este que regalan en los semáforos se le ha olvidado comentar que la declaración de secreto en las actuaciones la hace por petición del propio PSOE.
#_3 a ser posible, hasta después de las elecciones.
Por favor que alguien descalifique a este juez, al menos llamadle fascista o algo
