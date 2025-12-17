El juez Moreno abre una pieza separada secreta para investigar los pagos en metálico del PSOE por el carácter "reservado" de los datos

El magistrado resalta que la información aportada por el partido en un pendrive podría "afectar a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios)". El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE referida a los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024. A esa pieza se ha incorporado el pendrive entregado por el partido con todos los datos de todos los desembolsos en metálico a todos sus miembros.