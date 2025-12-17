edición general
El juez Moreno abre una pieza separada secreta para investigar los pagos en metálico del PSOE por el carácter "reservado" de los datos

El magistrado resalta que la información aportada por el partido en un pendrive podría "afectar a varias personas (cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios)". El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE referida a los pagos en metálico que hizo entre 2017 y 2024. A esa pieza se ha incorporado el pendrive entregado por el partido con todos los datos de todos los desembolsos en metálico a todos sus miembros.

#2 UNX
Es lógico pues es información muy sensible, es mejor hacerlo así hasta que se filtre en las próximas horas :troll:
2 K 43
makinavaja #4 makinavaja
#2 Veremos si son horas o minutos.... porque filtrarse se filtrará... ahi tiene el PP carnaza para mucho tiempo!!!!
0 K 12
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Espero que a nadie en la Audiencia Nacional se le ocurra filtrar el listado de pagos.
0 K 13
oceanon3d #1 oceanon3d *
T5, A3 y toda esta riastra de medios desinfomativos, a la caza sin cuartel, tratan esta noticia como si no fuera el PSOE el que la hubiera pedido para hacerla secreta (solo conocimiento del juez y fiscal) por datos resevados que se entregan para asi evitar filtraciones.
2 K 10

