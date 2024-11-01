edición general
Juanma Moreno se queja de haber recibido “información muy tarde” de los fallos en el cribado de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes el haber recibido “muy tarde” la información sobre el fallo en los cribados de cáncer de mamá que afecta al menos a dos mil mujeres y que ha desatado una tormenta política en plena precampaña electoral: “Es verdad que personalmente yo he tenido información de esto muy, muy tarde, porque los sistemas de información han fallado y no ha llegado, pero en el momento que hemos tenido conciencia del problema nos hemos puesto manos a la obra”.

#3 soberao *
No si al final la mayor víctima de todo va a ser JuanMa Moreno, que no le enviaron los informes a tiempo... Que él los estaba esperando...:ffu: :ffu:
6 K 98
Gandark_S1rk #6 Gandark_S1rk
#3 yo estoy por mandarle una mierda
0 K 12
Yuiop #12 Yuiop
#3 ¡Pobrecillo, qué mal lo debe estar pasando!
0 K 7
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#12 Por eso subvenciona a los toros para que se le pase el disgusto asistiendo a corridas. :troll:
0 K 20
Milmariposas #1 Milmariposas
Le empieza a chorrear la mierda por el muslo... {0x1f4a9}
2 K 48
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 Si, pero no dimite nadie, ni toma medidas.
0 K 20
Milmariposas #14 Milmariposas
#8 ¿Cuándo se ha visto que un pepero dimita, ni tome medidas, ni siquiera dé explicaciones?

Pregunta retórica.
0 K 14
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#14 Dimitir no, echarlo si.
0 K 20
OCLuis #17 OCLuis
#1 Esto es indignante, di que sí, pero si la gente sigue apoyando a ese partido a pesar de las muertes eso no le va a suponer absolutamente nada.
0 K 14
karakol #7 karakol
Que pida perdón por el retraso.

Y que dimita.
0 K 20
adimdrive #2 adimdrive
Más tarde la han recibido las pacientes, hijodelag...p...
0 K 15
Yuiop #11 Yuiop
#2 Más tarde la han recibido las pacientes, ........ran ...uta.
0 K 7
pitercio #4 pitercio *
Se ve que le importaba 0 el tema y ahora le importa 0,1.
Veréis como ahora sus mayores esfuerzos son para encubrir enmierdar y ni un dedo para ayudar.
0 K 13
elGude #10 elGude
#4 a mí me gusta que se centre en lo importante, que es asegurar la tauromaquia.

Aparte, si la consejera de sanidad de Andalucía se ríe de la situación es que no será tan grave, rojos de mierda.


:troll:
1 K 25
pitercio #18 pitercio
#10 también le viene bien el tema para desdramatizar el expolio hídrico de Doñana, ahora que nadie está mirando y si miran les puede tirar rayos diciendo que son unos insensibles por no centrarse en el cáncer.
0 K 13
Malinke #9 Malinke
¡Ala!, otro Ventorro.
¿Cómo pueden defender estás situaciones desde los medios afines a la derecha?
Porque cobran por ello, pero no entiendo que haya gente tan tonta y les compre el discurso.
Vine ayer del pueblo, y lo entiendo; salí hoy en el barrio a echar la primitiva, tomar algo y no sólo es en el pueblo, la gente es tonta por igual.
0 K 11
Kleshk #13 Kleshk *
Era para que no le diera ansiedad
0 K 11
tranki #19 tranki
Pobre, es que nadie lo avisa, lo debe estar pasando fatal, y mirando el calendario a ver cuando llega la paga de jubilación.
Es que ya no se puede ser político, rascarse los huevos a tres manos, y que te vengan estas historias, es un sin vivir.
Este, como tantos otros, tiene el cargo para trincar, no para que lo molesten con chorradas.

Joder, dedicarse a la política para que pase esto, ¡qué injusto!
0 K 10
#5 fremen11 *
Joder no lo entendéis no se lo han dicho antes para no causarle ansiedad.....
0 K 7

