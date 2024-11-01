Juanma Moreno se queja de haber recibido “información muy tarde” de los fallos en el cribado de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes el haber recibido “muy tarde” la información sobre el fallo en los cribados de cáncer de mamá que afecta al menos a dos mil mujeres y que ha desatado una tormenta política en plena precampaña electoral: “Es verdad que personalmente yo he tenido información de esto muy, muy tarde, porque los sistemas de información han fallado y no ha llegado, pero en el momento que hemos tenido conciencia del problema nos hemos puesto manos a la obra”.