Juanma Moreno se queja de haber recibido “información muy tarde” de los fallos en el cribado de cáncer de mama

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este lunes el haber recibido “muy tarde” la información sobre el fallo en los cribados de cáncer de mamá que afecta al menos a dos mil mujeres y que ha desatado una tormenta política en plena precampaña electoral: “Es verdad que personalmente yo he tenido información de esto muy, muy tarde, porque los sistemas de información han fallado y no ha llegado, pero en el momento que hemos tenido conciencia del problema nos hemos puesto manos a la obra”.
Pregunta retórica.
Y que dimita.
Veréis como ahora sus mayores esfuerzos son para encubrir enmierdar y ni un dedo para ayudar.
Aparte, si la consejera de sanidad de Andalucía se ríe de la situación es que no será tan grave, rojos de mierda.
¿Cómo pueden defender estás situaciones desde los medios afines a la derecha?
Porque cobran por ello, pero no entiendo que haya gente tan tonta y les compre el discurso.
Vine ayer del pueblo, y lo entiendo; salí hoy en el barrio a echar la primitiva, tomar algo y no sólo es en el pueblo, la gente es tonta por igual.
Es que ya no se puede ser político, rascarse los huevos a tres manos, y que te vengan estas historias, es un sin vivir.
Este, como tantos otros, tiene el cargo para trincar, no para que lo molesten con chorradas.
Joder, dedicarse a la política para que pase esto, ¡qué injusto!