Juana Rivas refirma sus acusaciones contra Arcuri en Cagliari

La española Juana Rivas declaró este jueves ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) que su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”: “Los dos me decían que iban a morir”. Juana Rivas presta hoy declaración en la audiencia del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los hijos de ambos que se celebra en Cagliari, donde también testificará su hijo mayor Gabriel, una sesión en la que también está presente Francesco Arcuri.