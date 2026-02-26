edición general
Juana Rivas refirma sus acusaciones contra Arcuri en Cagliari

La española Juana Rivas declaró este jueves ante el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, Italia) que su expareja, Francesco Arcuri, acusado de maltrato a los hijos de ambos, golpeaba, escupía y les dedicaba insultos como “bastardos”: “Los dos me decían que iban a morir”. Juana Rivas presta hoy declaración en la audiencia del juicio contra su expareja por presunto maltrato a los hijos de ambos que se celebra en Cagliari, donde también testificará su hijo mayor Gabriel, una sesión en la que también está presente Francesco Arcuri.

g3_g3
A ver si allí la meten en la carcel por mentir en un tribunal.
ddomingo
#1 No caerá esa breva.
vicvic
Ahora que descubrió que puede haber abusos en la ley, que una mujer puede mentir igual que un hombre, y además lo ha descubierto en sus carnes, espero que siga defendiendo a la marte protectora secuestradora, igual que defendido su indulto.
:-D
Borgiano
¿No ha ido con su amiga charo pelofrito?
elsnons
#2 han entrado en el juzgado muy rápido sin conceder preguntas , acompañada por el hijo mayor y una mujer desconocida que debe ser su letrada .
