Juan Carlos I graba un vídeo en el que alaba la Transición y pide apoyo para el Rey Felipe VI en su «duro trabajo»

Nueve días después de que la Casa del Rey celebrase medio siglo de la restauración de la llegada de la democracia sin la presencia de Juan Carlos I , el padre de Felipe VI ha difundido un vídeo entre su círculo más cercano con la instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. Una especie de mensaje institucional al margen del Palacio de la Zarzuela que se hace público, además, dos días antes de que se publiquen en España 'Reconciliación' sus controvertidas memorias editadas en Francia hace un mes.
De tener la suerte de haber nacido "en" o "hijos de"... vale, nadie quiere perder su estatus o condición privilegiada, pero no entender que aunque perdieron el 90% de su fortuna y sus títulos, seguirían teniendo una vida de lujos lejos del alcance de cualquier mortal, tanto ellos como su descendencia, y seguir abogando por un sistema que acentúa aún más las diferencias sociales, es ya ser, de forma conscientes, unos grandísimos HIJOS DE LA GRAN P***.