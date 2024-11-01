edición general
Juan Carlos I graba un vídeo en el que alaba la Transición y pide apoyo para el Rey Felipe VI en su «duro trabajo»

Nueve días después de que la Casa del Rey celebrase medio siglo de la restauración de la llegada de la democracia sin la presencia de Juan Carlos I , el padre de Felipe VI ha difundido un vídeo entre su círculo más cercano con la instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. Una especie de mensaje institucional al margen del Palacio de la Zarzuela que se hace público, además, dos días antes de que se publiquen en España 'Reconciliación' sus controvertidas memorias editadas en Francia hace un mes.

EldelaPepi #1 EldelaPepi
¡Por qué no se calla!
5
Eibi6 #10 Eibi6
#1 por qué quiere hacerse yutuber{shit}
0
cocolisto #5 cocolisto
"....Por su duro trabajo".Encima de recochineo...
2
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Qué gran valor tenemos a favor de la república con Juan Carlos I el putero y comisionista.
2
jdmf #8 jdmf
Está claro que ésta gente vive en un universo paralelo, en el que la empatía no forma parte de su vocabulario.
De tener la suerte de haber nacido "en" o "hijos de"... vale, nadie quiere perder su estatus o condición privilegiada, pero no entender que aunque perdieron el 90% de su fortuna y sus títulos, seguirían teniendo una vida de lujos lejos del alcance de cualquier mortal, tanto ellos como su descendencia, y seguir abogando por un sistema que acentúa aún más las diferencias sociales, es ya ser, de forma conscientes, unos grandísimos HIJOS DE LA GRAN P***.
1
OdaAl #12 OdaAl
#8 Solo tenía un trabajo: ser honrado y ni eso pudo
0
jdmf #13 jdmf
#12 Si te pones a estudiar la historia, los idiotas siempre fuimos la plebe... ¿Qué rey en la historia de la humanidad fue honrado?
0
Asimismov #4 Asimismov
Estos no saben qué es el trabajo no de lejos y el trabajo duro sólo saben qué existe para colocárselo ellos mismos.
1
#7 doramono *
Ser putero y rey sólo es compatible si nadie se entera
0
jdmf #9 jdmf
#7 ... me da que si se enteran, sigue siendo compatible.!
0
#6 soberao *
Es un vídeo "para los jóvenes que no conocen la historia de España", para la generación de sus nietos, Floiran y cia. Para que los padres de esos jóvenes y sus abuelos "recuerden esos momentos" donde "todos unidos consiguieron hacer una transición ejemplar". Y para que puedan conocer la historia de este país "sin distorsiones interesadas". Y que apoyemos a Felipe en "su duro trabajo"...
0
#3 laruladelnorte
Esa momia sabe de primera mano lo duro que es ser rey... :wall:
0
mikelx #11 mikelx
hasta el ABC entrecomilla "duro trabajo"
0

