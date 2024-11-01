Juan Carlos I graba un vídeo en el que alaba la Transición y pide apoyo para el Rey Felipe VI en su «duro trabajo»

Nueve días después de que la Casa del Rey celebrase medio siglo de la restauración de la llegada de la democracia sin la presencia de Juan Carlos I , el padre de Felipe VI ha difundido un vídeo entre su círculo más cercano con la instrucción explícita de hacerlo llegar lo más lejos posible. Una especie de mensaje institucional al margen del Palacio de la Zarzuela que se hace público, además, dos días antes de que se publiquen en España 'Reconciliación' sus controvertidas memorias editadas en Francia hace un mes.