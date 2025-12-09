edición general
Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

"Lo primero habría que intentar definir qué entendemos por un fondo buitre. Es decir, que para construir 700.000 viviendas en este país hace falta muchísimo dinero y necesitamos la financiación del Estado, las comunidades autónomas, de los fondos europeos, de la banca y de los fondos. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar una a con una rentabilidad como cualquiera, como nosotros trabajamos para tener una rentabilidad como tal."

Andreham #2 Andreham
¿Y por qué deberías de comprar casas con rentabilidad, maldito hijo de puta?

Las casas son para que viva la gente no para que tú ganes dinero.

Haz tu trabajo como empleado público, no como empresario privado.
15 K 123
Herumel #3 Herumel
#2 ¿Es que no queda claro para quien hacen sus políticas?
2 K 21
UsuarioXY #11 UsuarioXY
#2 hoy en los mundos de yupi.
1 K 22
Andreham #13 Andreham
#11 Precisamente por gente como tú lo que es lógico son mundos de yupi y lo que debería ser mundo de yupi es la norma.
0 K 8
UsuarioXY #16 UsuarioXY
#13 una paguita y la casa gratis quieres tú.
1 K 22
Priorat #14 Priorat
#2 Pues porque si quieres el dinero de alguien tiene que existir una rentabilidad. Si es privado la rentabilidad que se quiere es económica.
La alternativa es que entidades públicas hagan toda la inversión y entonces puedes mirar otras rentabilidades como la social y puedes prescindir de la económica
1 K 28
Andreham #15 Andreham
#14 Y eso suena.

Terrible, ¿a que sí?
0 K 8
#1 sorecer
Jajajaja. Blanqueador con narices..
sorecer
Olepoint #6 Olepoint
Por si os quedaba alguna duda de a quién defiende esta mafia del PP.
5 K 38
Dene #5 Dene
al final, el pepero está dando la solución.. prohibición desde ya a estos fondos en el mercado de vivienda. Todas las viviendas que se construyan desde cooperativas formadas por los futuros usuarios. fuera el capital privado de este sector
3 K 32
UsuarioXY #12 UsuarioXY *
#5 ya se están construyendo por miles. Mejor, por millones!
1 K 17
#4 Klamp
Es que eso no es un fondo buitre, un donde buitre son fondos que se quedan con negocios en malos momentos o compran casas para echar a la gente, remodelar, revender y hacer profit con a costa de la miseria ajena. Un fondo que invierte en construcción no es un fondo buitre
Klamp
uyquefrio #10 uyquefrio
#4 No hay rentista bueno.
0 K 10
Cehona #8 Cehona
Ana Botella seal of approval.
0 K 13
reivaj01 #17 reivaj01
#8 Y su hijo más aún
0 K 12
#7 cKr1
Pues esto es lo que viene. De Isabel Rodríguez a este espantajo. En el pozo de la indignidad siempre se puede caer más bajo.
cKr1
zhensydow #9 zhensydow
Cuando un politico habla de "tu y yo" te miente
0 K 9
reivaj01 #18 reivaj01
#9 Cuando un politico habla de "tu y yo" te miente
0 K 12

