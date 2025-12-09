Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

"Lo primero habría que intentar definir qué entendemos por un fondo buitre. Es decir, que para construir 700.000 viviendas en este país hace falta muchísimo dinero y necesitamos la financiación del Estado, las comunidades autónomas, de los fondos europeos, de la banca y de los fondos. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar una a con una rentabilidad como cualquiera, como nosotros trabajamos para tener una rentabilidad como tal."
Las casas son para que viva la gente no para que tú ganes dinero.
Haz tu trabajo como empleado público, no como empresario privado.
La alternativa es que entidades públicas hagan toda la inversión y entonces puedes mirar otras rentabilidades como la social y puedes prescindir de la económica
Terrible, ¿a que sí?
de "tu y yo"te miente