Jóvenes que rechazan el alcohol: una tendencia en aumento ante un problema "alarmante"

Daniele, Alejandra y Cristina tienen 21, 16 y 19 años y tienen algo en común: no beben alcohol. Forman parte de una generación de jóvenes que ha decidido no vincular su ocio a beber cerveza o copas. Los tres comparten argumentos en defensa de un vida 0,0: no creen que sea necesario beber para pasarlo bien, tienen claro que no es bueno para la salud y piensan que existe una normalización preocupante del consumo de alcohol en nuestro país. También los tres han sufrido las consecuencias de optar por una vida lejos de la caña y el cubata.