edición general
7 meneos
66 clics
Jóvenes que rechazan el alcohol: una tendencia en aumento ante un problema "alarmante"

Jóvenes que rechazan el alcohol: una tendencia en aumento ante un problema "alarmante"

Daniele, Alejandra y Cristina tienen 21, 16 y 19 años y tienen algo en común: no beben alcohol. Forman parte de una generación de jóvenes que ha decidido no vincular su ocio a beber cerveza o copas. Los tres comparten argumentos en defensa de un vida 0,0: no creen que sea necesario beber para pasarlo bien, tienen claro que no es bueno para la salud y piensan que existe una normalización preocupante del consumo de alcohol en nuestro país. También los tres han sufrido las consecuencias de optar por una vida lejos de la caña y el cubata.

| etiquetas: jóvenes , rechazan , alcohol , tendencia , aumento , problema , alarmante
5 2 0 K 60 actualidad
14 comentarios
5 2 0 K 60 actualidad
Comentarios destacados:    
Kasterot #2 Kasterot
Entre el perjuicio para la salud y el perjuicio para el bolsillo. Mejor sin alcohol
4 K 53
Eibi6 #8 Eibi6
#2 yo creo que lo que pesa de verdad es el bolsillo más que otra cosa en temas del declive del "ocio nocturno"
1 K 20
Autarca #12 Autarca *
#1 #4 Además es carisimo

La pobreza es muy sana

Efectivamente pesa más el bolsillo #2 #8

Proporcionalmente gastan lo mismo que los millenials, pero en menor cantidad porque no tienen tanto dinero. Por ello retrasan su entrada en el mundo del alcohol

www.meneame.net/story/verdadera-razon-jovenes-hoy-beben-menos-alcohol-
0 K 11
correcorrecorre #13 correcorrecorre
#12 ¿Que pasa? ¿Ya no se lleva el botellón con las litronas del Spar a 100 pesetas? Es que ahora deben de ser muy sibaritas, necesitan un Puerto de Indias o Seagrams, que no les vale con una cerveza compartida entre 4.
0 K 10
correcorrecorre #14 correcorrecorre
#8 Hombre, es que las hostias son considerables, pero vamos, como he puesto en otro comentario, a litronas de Hacendado, se puede igual cogerse un "pedo", así que entiendo que son más sibaritas.
0 K 10
#1 Febrero2027
Normal. El alcohol es perjudicial sea cual sea la cantidad tomada
2 K 32
#4 Perrota
#1 Sin duda. Respirar nos oxida. No hay que olvidarlo.
0 K 10
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 beber como forma de ocio vs vivir

Difícil escoger
0 K 20
#7 Perrota
#6 Vivir…es relativo.

En serio. No hay que beber de forma reiterada, no hay dosis mínima sana, pero de vez en cuando pillarse una moña es terapéutico.
0 K 10
#9 Febrero2027
#4 si para ti beber alcohol está al mismo nivel que respirar, te recomiendo que pidas ayuda hoy mismo

www.alcoholicos-anonimos.org/
0 K 6
#11 pelagius
#1 Están creando una crisis sin precendentes en la agricultura europea desde los romanos
0 K 9
Mediorco #5 Mediorco
Otro que no bebe alcohol por aquí.
0 K 13
Javi_Pina #10 Javi_Pina
Joder con los jóvenes, sin alcohol, sin sexo y sin tocarse.... Son pobres hasta para esto.
0 K 11
RGr8888 #3 RGr8888
el islam se abre paso lo siguiente será que no quieran comer jamón :troll:
0 K 10

menéame