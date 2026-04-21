edición general
25 meneos
34 clics
Un joven seguidor de Hitler mata a una persona y hiere a otras trece en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

Un joven seguidor de Hitler mata a una persona y hiere a otras trece en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

El periódico Milenio asegura que el joven era seguidor de Hitler y que llegó a publicar fotografías haciendo el saludo nazi; algunos medios han llamado la atención sobre el hecho de que el crimen ocurriera en la fecha de nacimiento dictador nazi y que también coincidiera con el aniversario de la masacre del Instituto Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 y en la que dos estudiantes asesinaron con rifles de asalto a varios compañeros y un profesor.

| etiquetas: hitler , nazi , extrema derecha , méxico , asesina , julio cesar jasso , teotihuac
20 5 5 K 120 actualidad
13 comentarios
20 5 5 K 120 actualidad
Comentarios destacados:      
Karmarada #1 Karmarada
"Un joven seguidor de Hitler" = un puto nazi
9 K 116
skaworld #2 skaworld
#1 mira que sois pesados, que sea segidor de Adolf no implica que comulgue con el nacionalsocialismo.

Igual solo era un admirador de Hitler como pintor, o como cantante melódico
11 K 147
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2, #3 veo que ya se remarcó la faceta artística de Adolfo. Tendrá Neta la suya. Conocemos la afición de Putin al judo
1 K 23
reivaj01 #10 reivaj01
#5 A Putin le gusta más montar en oso.
0 K 10
JuanCarVen #12 JuanCarVen
#10 En galleta María queda más chulo.
0 K 11
kosako #13 kosako
#2 o por la ropa que mandó pedir a Hugo.

Qué vaya estilaso
1 K 24
ipanies #3 ipanies
#1 Igual seguía a Hitler en su faceta de pintor!!!!!!
3 K 46
Blackat #7 Blackat
#1 O un hincha de furbol...nunca se sabe en que liga juegan los energumenos....
0 K 8
karakol #4 karakol *
Un nazi morenito al que el tito Adolf habría enviado a la ducha antes de cenar.
3 K 50
Supercinexin #9 Supercinexin
El caso aislado del mes de derechista que se lía a tiros o a puñaladas con la gente.
0 K 20
silvano.jorge #8 silvano.jorge
Nazi terrorista.
0 K 10
Herrerii #6 Herrerii
Que miedo me esta dando el mundo
0 K 7

menéame