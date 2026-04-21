Un joven seguidor de Hitler mata a una persona y hiere a otras trece en un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán

El periódico Milenio asegura que el joven era seguidor de Hitler y que llegó a publicar fotografías haciendo el saludo nazi; algunos medios han llamado la atención sobre el hecho de que el crimen ocurriera en la fecha de nacimiento dictador nazi y que también coincidiera con el aniversario de la masacre del Instituto Columbine, ocurrida el 20 de abril de 1999 y en la que dos estudiantes asesinaron con rifles de asalto a varios compañeros y un profesor.