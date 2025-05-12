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Joven con 65% de discapacidad intelectual aprueba dos oposiciones, habla inglés y trabaja en Plasencia

Joven con 65% de discapacidad intelectual aprueba dos oposiciones, habla inglés y trabaja en Plasencia

«vivimos en una ciudad pequeña y ofertas laborales para personas con discapacidad intelectual hay pocas, así que nos quedó apenas la función pública». Sin muro de pago: archive.is/2026.04.29-173221/https://www.abc.es/play/television/notici Más: www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2025/05/12/raul-plasencia-dow

| etiquetas: joven , discapacidad , intelectual , oposiciones , inglés , plasencia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
No veo mérito.
Un señor con un 90% dirige la oposición política hace años.
Pffff...! Advenedizos.
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sotillo #4 sotillo
#2 Almeida es alcalde de la capital de España y no sabe ni la mitad que este señor, imagínate la cantidad de gente que le ha votado como su líder lo que pueden dar de sí
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mono #5 mono
#4 Justo ese es abogado del estado, que no es nada facil llegar hasta ahí

De los que no han dado un palo al agua tienes mucho ejemplos en ese partido y en todos los demás
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Solinvictus #6 Solinvictus
#5 a ver si me explico bien, notario, registrador de la propiedad, juez abogado del estado ..... no se estudia se compra
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Moderdonia #3 Moderdonia *
Pues la verdad hay que felicitarlo, tiene mucho mérito siendo de Plasencia. Y lo importante que es el inglés en Plasencia.

Solo es una broma. Recuerda que el colectivo que menos se ofende es el de los enfermos terminales
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#9 Leon_Bocanegra *
#3 no es que se ofendan menos, es que no hay una asociación que los defienda. No les da tiempo a formarla.
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Pointman #8 Pointman
El tema de las discapacidades mentales es un mundo. Hay gente muy inteligente con discapacidades inhabilitantes que les limita muchísimo en su vida. Y hay otras a las que no tanto, y con esfuerzo y dedicación consiguen desarrollarse, aún partiendo de una situación, a priori, más desfavorable.
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#10 Leclercia_adecarboxylata
#8 ¿Será posible que los tests de CI penalicen mucho por déficit de inteligencia social?

Lo digo porque da la impresión de que muchos adquieren capacidades de memoria y aprendizaje asociativo normales pero fallan en conceptos de inteligencia emocional o social lo que hace que parezcan menos aptos para funcionar en sociedad. Esto se ve mucho en el espectro TEA, especialmente los casos graves. No sé si me explico.
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#7 jaramero
Un tío que no entendía su propia letra y que no decía más de una frase sin mirar un papel se sacó la oposición más difícil y llegó a presidente.
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menéame