Joven con 65% de discapacidad intelectual aprueba dos oposiciones, habla inglés y trabaja en Plasencia

«vivimos en una ciudad pequeña y ofertas laborales para personas con discapacidad intelectual hay pocas, así que nos quedó apenas la función pública». Sin muro de pago: archive.is/2026.04.29-173221/https://www.abc.es/play/television/notici
Más: www.elperiodicoextremadura.com/plasencia/2025/05/12/raul-plasencia-dow
Un señor con un 90% dirige la oposición política hace años.
Pffff...! Advenedizos.
De los que no han dado un palo al agua tienes mucho ejemplos en ese partido y en todos los demás
Solo es una broma. Recuerda que el colectivo que menos se ofende es el de los enfermos terminales
Lo digo porque da la impresión de que muchos adquieren capacidades de memoria y aprendizaje asociativo normales pero fallan en conceptos de inteligencia emocional o social lo que hace que parezcan menos aptos para funcionar en sociedad. Esto se ve mucho en el espectro TEA, especialmente los casos graves. No sé si me explico.