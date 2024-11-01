edición general
Josep Borrell reacciona a las amenazas de Trump a España: "Exigir un 5% del PIB en Defensa no tiene sentido"

Borrell: "es una cifra muy alta que muchos de los que han dicho 'amén' no van a hacerlo". Ademas, el exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha apuntado que España se ha comprometido a unas exigencias militares con la OTAN, no a un gasto determinado.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
"es una cifra muy alta que muchos de los que han dicho 'amén' no van a hacerlo"

Esto es algo que se comenta en muchos sitios de las amenazas del matón amarillo. Que mucho si bwana pero al final, solo le van a hacer caso al 100% Milei y Zelenskii. Y el segundo porque no le queda otra (el primero es tonto y lo hace por gusto)
#2 theMooche
#1 Trump también usa una estrategia de negociación propia del Gran Bazar, pedirte 100 por algo por lo que al final vas a pagar 50, y que realmente costaba 15.
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Tampoco es algo descartable, pero las transacciones de Trump son para el futuro, no en el acto como ocurriría en un bazar. así que eso de que le van a invertir sopotocientos miles de millones ... habrá que ver que depara el futuro.
Connect #3 Connect
Es que no solo muchos paises no pueden hacer frente a ese gasto (que es doblar literalmente el actual e incluso más en algunos casos) sino que la propia Estados Unidos no tiene la capacidad para fabricar ese volumen de armamento teniendo en cuenta que también tienen que producir para ellos mismos y sustituir lo que han ido regalando a Ucrania e Israel.

Ni hay capacidad de gasto ni de fabricación.
#4 ombresaco *
