Josep Borrell reacciona a las amenazas de Trump a España: "Exigir un 5% del PIB en Defensa no tiene sentido"

Borrell: "es una cifra muy alta que muchos de los que han dicho 'amén' no van a hacerlo". Ademas, el exAlto Representante de la UE para Asuntos Exteriores ha apuntado que España se ha comprometido a unas exigencias militares con la OTAN, no a un gasto determinado.
Esto es algo que se comenta en muchos sitios de las amenazas del matón amarillo. Que mucho si bwana pero al final, solo le van a hacer caso al 100% Milei y Zelenskii. Y el segundo porque no le queda otra (el primero es tonto y lo hace por gusto)
Tampoco es algo descartable, pero las transacciones de Trump son para el futuro, no en el acto como ocurriría en un bazar. así que eso de que le van a invertir sopotocientos miles de millones ... habrá que ver que depara el futuro.
Ni hay capacidad de gasto ni de fabricación.